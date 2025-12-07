เวียดนามเกินดุลการค้าสหรัฐฯ พุ่งกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ แม้เจออุปสรรคด้านภาษี

รอยเตอร์ - ข้อมูลของทางการเวียดนามระบุว่า เวียดนามเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดหลักของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 121,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 11 เดือนแรกของปี อันเนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น แม้สหรัฐฯ จะมีมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามในเดือนส.ค. ก็ตาม
เวียดนามอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงการค้ากับวอชิงตัน แต่จนถึงขณะนี้ เวียดนามยังคงไม่เดือดร้อนกับมาตรการภาษีนำเข้าสินค้า 20% ของสหรัฐฯ ที่รัฐบาลทรัมป์กำหนดขึ้นเพื่อลดความได้เปรียบทางการค้าอย่างมหาศาลของเวียดนาม
การส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนพ.ย. แซงหน้าการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ที่เพิ่มขึ้น 15.1% ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม
การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้เกินดุลการค้ามากเป็นประวัติการณ์ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย. ซึ่งเกินดุลการค้ากว่าตัวเลขตลอดปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 104,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนแล้ว การส่งออกในเดือนพ.ย. ของเวียดนามลดลง 7.1% อยูที่ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลง 7.3% หลังจากลดลง 2.2% ในเดือนต.ค.
เดือนพ.ย. เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันที่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายเดือน
การเติบโตของการเกินดุลการค้าของเวียดนามกับสหรัฐฯ ชะลอตัวลงที่ 10,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพ.ย. จาก 11,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนต.ค.
เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุล 1,090 ล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย. ลดลงจาก 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนต.ค. ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ของประเทศ
เมื่อเดือนที่ผ่านมา เวียดนามระบุว่ากำลังดำเนินการลงนามข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้ หลังจากในเดือนต.ค. ทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันในกรอบข้อตกลงแล้ว
สำหรับในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุล 20,530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดุลการค้าบวกกับสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่มากกว่าดุลการค้ากับจีนและเกาหลีใต้
การขาดดุลการค้ากับจีนในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย. เพิ่มสูงขึ้น 38.1% เมื่อเทียบปีต่อปี ที่ 104,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันเสาร์ (6) รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเวียดนามเปิดเผยว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้าในช่วงเดือนม.ค.-พ.ย. เพิ่มขึ้น 8.9% จากปีก่อนหน้า ที่ 23,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คำมั่นสัญญาการลงทุนเพิ่มขึ้น 7.4%
อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่าประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งจากอัตราภาษีของสหรัฐฯ และผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติยังระบุว่า ราคาผู้บริโภคในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 3.58% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 10.8%.