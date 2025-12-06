รัสเซียส่งตัวแทนคุยกับรัฐบาลพม่า เตรียมสร้าง รง.ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์

MGR Online - มูลนิธิ Roscongress ตัวแทนนักลงทุนจากรัสเซีย เข้าพบรัฐมนตรีสหกรณ์ฯ เมียนมา หารือโครงการสร้างโรงงานปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ เพื่อกระจายให้เกษตรกรทั่วประเทศได้ใช้
BETV Business สำนักข่าวที่เน้นเนื้อหาด้านเศรษฐกิจและธุรกิจของเมียนมา รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 มูลนิธิ Roscongress ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ลงทุนจากรัสเซีย ได้มาประชุมร่วมกับ อู หล่ะโม รัฐมนตรีกระทรวงสหกรณ์และพัฒนาชนบท และทีมงาน เพื่อหารือถึงโครงการโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ที่รัสเซียกำลังจะสร้างขึ้นในเมียนมาในเดือนนี้(ธันวาคม) และคาดว่าต้องใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี ก็จะแล้วเสร็จ
โรงงานแห่งนี้จะใช้มูลสัตว์มาเป็นวัตถุดิบ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสหกรณ์และพัฒนาชนบท ให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจเขตปศุสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ สำหรับใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน
ตามรายงานข่าวไม่ได้บอกว่าโรงงานแห่งนี้จะสร้างขึ้นที่ไหน และใช้เงินลงทุนเท่าใด เพียงระบุว่า ด้วยเทคโนโลยีจากรัสเซีย จะทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรนำไปใช้มีราคาไม่แพงมาก คิดเป็นต้นทุนการผลิตต่อ 1 เอเคอร์ เฉพาะค่าปุ๋ยตกประมาณ 1-1.5 หมื่นจั๊ต แต่กลับได้รับประโยชน์มาก เพราะช่วยให้พืชเติบโตได้เร็ว ให้ผลผลิตดีขึ้น และช่วยรักษาสภาพดิน จึงจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรณ์ทั่วประเทศ นำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในการผลิต
ปัจจุบัน รัฐบาลเมียนมาได้นำปุ๋ยอินทรีย์จากรัสเซียเข้ามาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในกรุงเนปิดอ ภาคพะโค มะกวย มัณฑะเลย์ อิรวดี และรัฐฉาน ไปทดลองใช้บ้างแล้ว การที่รัสเซียมาสร้างโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เองในเมียนมา จะเป็นการช่วยกระจายการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
Roscongress เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรของรัสเซีย มีบทบาทเป็นตัวกลางในการพัฒนาความร่วมมือ สร้างโอกาสและเครือข่ายทางเศรษฐกิจ-ธุรกิจ ระหว่างองค์กรของรัสเซียกับประเทศต่างๆ