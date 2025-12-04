นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เยือนกัมพูชาลดฮวบ สวนทางจีนพุ่งอันดับ 1 ผลพวงปมปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ลดลงอย่างมากในเดือนต.ค. ขณะที่จีนกลับมาครองตำแหน่งตลาดนักท่องเที่ยวอันดับ 1 ของกัมพูชาได้อีกครั้ง ตามรายงานสถิติล่าสุดของกระทรวงการท่องเที่ยวประจำเดือนต.ค.
รายงานระบุว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพียง 9,831 คน เดินทางเข้ากัมพูชาในเดือนต.ค. ซึ่งลดลงอย่างมากถึง 26.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ในทางกลับกัน จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นเป็น 111,195 คน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับเดือนต.ค. 2567 และทำให้จีนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในเดือนนั้น
ตลอด 10 เดือนแรกของปี 2568 แนวโน้มยังคงทรงตัว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ลดลง 12.1% เหลือ 138,524 คน ขณะที่จีนเพิ่มขึ้น 44.6% อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน เกือบเท่ากับจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนการระบาดของโควิด
รายงานระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ลดลงอย่างมากนี้ ดูเหมือนจะสัมพันธ์กับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชา ที่เพิ่มความวิตกให้กับประชาชนและนำไปสู่การออกคำแนะนำการเดินทางที่เข้มงวดขึ้นจากทางการโซล และทำให้ชาวเกาหลีจำนวนมากไม่กล้าเดินทางมาเยือนกัมพูชา
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เรียกเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำกรุงโซลเข้าพบ หลังจากมีรายงานว่าชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งเสียชีวิตหลังถูกทรมานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชา โดยมีรายงานว่าชายหนุ่มคนดังกล่าวถูกล่อลวงมายังกัมพูชาเพื่อทำงานขายออนไลน์ที่ได้ค่าตอบแทนสูง
ต่อมา เกาหลีใต้ได้ยกระดับคำแนะนำการเดินทางสำหรับกรุงพนมเปญ จากระดับการเตือนเป็นคำแนะนำการเดินทางพิเศษ โดยเรียกร้องให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงสูง
“จำนวนรายงานการลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา ในอดีตเฉลี่ยอยู่ที่ 10-20 คดีต่อปี ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 220 คดีในปี 2567 และภายในเดือนส.ค. 2568 เพิ่มเป็น 330 คดี” รายงานระบุ
เอกอัครราชทูตกัมพูชาได้พบหารือกับสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 28 พ.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับคำร้องขอของพนมเปญให้ทางการโซลผ่อนคลายข้อจำกัดที่เข้มงวดกับการเดินทางเข้ากัมพูชา
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า เอกอัครราชทูตกัมพูชาได้ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่เดินทางเยือนกัมพูชา 2 ครั้ง และได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ในการอภิปรายในรัฐสภาและให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากการเสียชีวิตของเยาวชนเกาหลี ที่เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อสาธารณชน และส่งผลให้โซลมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้น
เอกอัครราชทูตย้ำว่าข้อจำกัดการเดินทางเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนในทั้งสองประเทศ และเรียกร้องการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว.