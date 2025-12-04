เลือกตั้งพม่าส่อตึงเครียด ผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเข้าจับตัวกลางวันแสกๆ

เอพี - ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพม่าถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มต่อต้านที่ต่อต้านการปกครองของกองทัพ ที่นับเป็นการควบคุมตัวผู้สมัครเป็นครั้งแรกก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ ตามการรายงานของสื่อทางการ
การควบคุมตัว วาย ลิน เต๊ต อายุ 37 ปี ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยชาติพันธุ์ชาน สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ในพม่า ที่กลุ่มต่อต้านท้องถิ่นปะทะกับรัฐบาลทหาร ในขณะที่รัฐบาลพยายามจะจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 ธ.ค.
ภาคมะเกว เป็นหนึ่งในฐานที่มั่นของการต่อต้านด้วยอาวุธนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในเดือนก.พ. 2564
หลังจากการประท้วงอย่างสันติถูกปราบปรามด้วยกำลังอย่างรุนแรง ฝ่ายต่อต้านการปกครองของทหารได้หันมาจับอาวุธ และตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนขึ้น ซึ่งในเวลานี้มีส่วนร่วมในการสู้รบในหลายพื้นที่ของประเทศ
นักวิจารณ์ได้ประณามแผนการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อให้การยึดอำนาจของกองทัพมีความชอบธรรม และองค์กรต่อต้านหลายแห่ง รวมถึงกลุ่มติดอาวุธ ระบุว่าพวกเขาจะพยายามขัดขวางการเลือกตั้งนี้
เจเรมี ลอเรนซ์ โฆษกของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้กล่าวเตือนว่าการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการข่มขู่และความรุนแรง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะถูกปราบปรามอย่างหนัก
รายงานในหนังสือพิมพ์เมียนมาอาลินระบุว่า วาย ลิน เต๊ต ถูกควบคุมตัวเมื่อเวลา 15.00 น. เมื่อวันเสาร์ โดยสมาชิกของกลุ่มต่อต้านท้องถิ่น 3 คน ที่เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์ 2 คัน ขณะที่วาย ลิน เต๊ต อยู่บ้านกับครอบครัวในเมืองปะก๊อกกู ภาคมะเกว ทางตอนกลางของประเทศ
รายงานระบุว่าทั้ง 3 คน เป็นสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์ประชาชน ที่เป็นการรวมกลุ่มของกองกำลังท้องถิ่นที่เป็นปีกทหารของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยที่กำลังต่อสู้กับกองทัพ ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุชื่อหน่วยที่ก่อการดังกล่าวและยังไม่มีคำแถลงต่อสาธารณะถึงการกระทำนี้
รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการที่จะจับกุมผู้ต้องหา 3 คน ตามมาตราของกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ ที่มีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี ในความผิดฐานควบคุมตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและขัดขวางผู้สมัครไม่ให้ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้ง
รายงานของสื่อท้องถิ่นรวมถึงสำนักข่าวออนไลน์เมียนมานาว ระบุว่านับตั้งแต่กฎหมายการเลือกตั้งประกาศใช้เมื่อเดือนก.ค. มีผู้ถูกจับกุมตัวแล้วเกือบ 100 คน รวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์ และบางคนได้รับโทษจำคุกสูงสุด 49 ปี
ไซ อาย เปา ประธานพรรคประชาธิปไตยชาติพันธุ์ชาน หรือที่รู้จักในชื่อพรรคเสือขาว และเป็นหนึ่งใน 6 พรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พรรคประชาชนธิปไตยชาติพันธุ์ชาน ครั้งหนึ่งเคยเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีฐานอยู่ในรัฐชานและรัฐกะฉิ่นในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ แต่เวลานี้ กำลังแข่งขันทั่วประเทศด้วยจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งมากกว่า 580 คน ทำให้เป็นพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 จากทั้งหมด 6 พรรคที่ลงแข่งขันทั่วประเทศ และแม้ว่าพรรคจะไม่ได้ถูกมองว่าสนับสนุนหรือต่อต้านกองทัพอย่างชัดเจน แต่การเข้าร่วมการเลือกตั้งก็ทำให้ดูเหมือนว่าพรรคเป็นพันธมิตรกับกองทัพ.