กลาโหมกัมพูชาปัดข้อกล่าวหาไทยกรณีทุ่นระเบิด ซัดไทยใช้ปมทุ่นระเบิดรุกล้ำดินแดน

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ต่อกัมพูชาอย่างเด็ดขาด เกี่ยวกับเหตุการณ์ทุ่นระเบิด โดยระบุว่ามีเป้าหมายที่จะทำให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าใจผิด และปกปิดความทะเยอทะยานที่ผิดกฎหมายในการรุกล้ำดินแดนอธิปไตยอันชอบธรรมของกัมพูชา
การตอบโต้ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเพจกองทัพภาคที่ 2 ของไทยได้เผยแพร่คำแถลงวันที่ 3 ธ.ค. ที่ระบุว่าเกิดเหตุทุ่นระเบิดระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรีย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. เวลา 14.20 น. และกล่าวหากัมพูชาว่าเป็นผู้วางทุ่นระเบิดดังกล่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมระบุว่าข้อมูลที่ได้รับจากภูมิภาคทหารที่ 4 ยืนยันว่า เมื่อเวลา 14.20 น. ของวันที่ 2 ธ.ค. “ไม่ได้ยินเสียงระเบิดจากทุ่นระเบิด ซึ่งขัดกับคำกล่าวอ้างของกองทัพภาคที่ 2 ของไทย”
“กระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตั้งแต่เป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาวา กัมพูชาได้ยึดมั่นในหลักการและพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมาโดยตลอด และไม่ได้วางทุ่นระเบิดใหม่ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษย์” ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุ
“กัมพูชายังเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการใช้ประเด็นทุ่นระเบิดที่เป็นข้อมูลเท็จ เป็นข้ออ้างในการละเมิดดินแดนอธิปไตยอันชอบธรรมของกัมพูชาโดยทันที”
กระทรวงฯ ย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาที่จะยึดมั่นตามปฏิญญาสันติภาพร่วมระหว่างกัมพูชาและไทย ที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันข้อมูลปลอมหรือข้อมูลเท็จ เพื่อลดความตึงเครียดและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาสันติภาพและเสถึยรภาพระหว่างสองประเทศ.