ตั้ง “พล.อ.เมียะทูนอู” คุมโครงการสร้างทางรถไฟ “หมู่เจ้-มัณฑะเลย์”

MGR Online - SSPC ตั้ง พล.อ.เมียะทูนอู เป็นประธานคณะกรรมการ เดินหน้าโครงการสร้างรถไฟหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ เป้าหมายเชื่อมเส้นทางคมนาคม-ขนส่งสินค้า จากชายฝั่งทะเลที่เมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ เข้าสู่จีนทางชายแดนรัฐฉาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าว Mizzima รายงานว่า คณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ(SSPC) เมียนมา ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล(Project Steering Committee) โครงการสร้างทางรถไฟหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ จำนวน 19 คน มี พล.อ.เมียะทูนอู รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร เป็นประธาน กรรมการส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญ เช่น กระทรวงการคลังและภาษี กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ
ตามข่าวของ Mizzima ประกาศแต่งตั้งดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ลงใน မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่เป็นประกาศแต่งตั้งที่ลงวันที่ไว้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2568
မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း หรือราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(Republic of the Union of Myanmar Gazette) เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของกฎหมาย คำสั่ง ประกาศใหม่ๆของรัฐบาล รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ ให้ประชาชนได้รับทราบ มีการเผยแพร่เป็นภาษาพม่า ทุกสัปดาห์ในวันศุกร์
หมู่เจ้เป็นเมืองหน้าด่านชายแดนเมียนมา-จีน ในภาคเหนือของรัฐฉาน เส้นทางรถไฟหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมจากกรุงปักกิ่ง มายังนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และต่อลงไปยังชายทะเลเมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ ผ่านชายแดนรัฐฉาน เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้าหลักของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา เพื่อเปิดทางออกสู่ทะเลทางมหาสมุทรอินเดียให้กับจีน ตามข้อริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทาง(BRI)
การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการสร้างทางรถไฟหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย รักษาการประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ เดินทางไปจีนเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้(SCO) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2568
โดยในวันที่ 31 สิงหาคม พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ได้กล่าวต่อที่ประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเมียนมา-จีน ซึ่งจัดที่โรงแรม Tangle นครเทียนจิน ว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-เมียนมา ยังคงเดินหน้าต่อ โดยในอนาคตเส้นทางรถไฟปักกิ่ง-คุนหมิง-รุ่ยลี่ จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ ที่กำลังจะสร้าง เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างเมียนมาและจีน
การประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเมียนมา-จีน มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักธุรกิจจีน ตัวแทนหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่การทูต ทั้งของจีนและเมียนมา รวมถึงตัวแทนสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา
พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย กล่าวกับที่ประชุมแห่งนี้ว่า เส้นทางรถไฟปักกิ่ง-คุนหมิง-รุ่ยลี่-หมู่เจ้-มัณฑะเลย์-เจ้าก์ผิ่ว เป็นหนึ่งในโครงการร่วมมือขนาดใหญ่ระหว่างจีนและเมียนมา ที่มีบทบาทสำคัญเทียบเท่ากับโครงการท่าเรือน้ำลึกเจ้าก์ผิ่ว โครงการท่อแก๊สและน้ำมันจีนที่วางจากเจ้าก์ผิ่วขึ้นไปยังจีน และโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้ามิตโส่ง ในรัฐคะฉิ่น
ตามภาพใหญ่ของโครงการ เมื่อทางรถไฟสายหมู่เจ้-มัณฑะเลย์ เริ่มลงมือก่อสร้างแล้ว การรถไฟเมียนมามีแผนสร้างทางรถไฟต่อจากมัณฑะเลย์ลงไปถึงเมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ เพื่อให้เส้นทางคมนาคม ขนส่งสินค้า จากชายฝั่งทะเลในอ่าวเบงกอล มหาสมุทรอินเดีย เข้าสู่จีนตรงด่านชายแดนหมู่เจ้ ครบถ้วนสมบูรณ์