กองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงช่วยแก๊งสแกมเมอร์จีนย้ายไปเมืองใหม่ ขณะรัฐบาลทหารพม่าอ้างปราบแก๊งคอลฯ เคเคพาร์ก-ฉ่วยก๊กโกได้สำเร็จ

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวอิรวดีรายงานว่าชาวจีนหลายพันคนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงออนไลน์ในเมืองเมียวดี ได้หลบหนีไปยังเมืองใหญ่ต่างๆ ของพม่า ที่รวมถึงย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยง ขณะที่รัฐบาลทหารพม่าอ้างว่าประสบความสำเร็จในการปราบปรามศูนย์กลางการหลอกลวงออนไลน์อื้อฉาวในเคเคพาร์กและฉ่วยก๊กโก
รัฐบาลทหารระบุว่าได้ปิดอาคาร 101 หลัง จาก 135 หลังในฉ่วยก๊กโก ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. โดยสามารถควบคุมชาวต่างชาติได้กว่า 2,000 คน ยึดคอมพิวเตอร์มากกว่า 3,000 เครื่อง โทรศัพท์มือถือกว่า 2,000 เครื่อง และอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังอ้างว่าได้รื้อถอนอาคาร 270 หลัง จากทั้งหมด 635 หลังในพื้นที่เคเคพาร์ก
แต่รายงานจากคนท้องถิ่นระบุว่าหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ได้ย้ายฐานปฏิบัติการไปที่อื่นแล้ว โดยกลุ่มกองกำลังกะเหรี่ยงที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลทหารได้ส่งคนงานในขบวนการฉ้อโกงไปเมืองอื่น
ชาวบ้านและแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหรี่ยง (BGF) กองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (DKBA) และสภาสันติภาพกองทัพปลดปล่อยชนชาติกะเหรี่ยง (KNLA-PC) ระบุว่าทั้ง 3 กลุ่มพาคนงานของศูนย์ฉ้อโกงออกจากเมียวดี โดยเรียกเก็บเงินหลายล้านจ๊าตต่อคน และมีรายงานว่าค่าเดินทางสูงถึง 25 ล้านจ๊าต (ประมาณ 11,900 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับชาวจีนหนึ่งคน
“BGF และ KNLA-PC ช่วยขนส่งพวกเขาไปเมืองเมียวดีและเมืองผาอันในรัฐกะเหรี่ยง ขณะที่ DKBA พาพวกเขาไปเมืองพญาตองซู” ชาวเมืองเมียวดีรายหนึ่งเผยกับสำนักข่าวอิรวดี
“พวกเขาเดินทางไปเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คน ถึง 10 คน ส่วนราคาต่อเที่ยวอยู่ระหว่าง 200,000 บาทถึง 1 ล้านบาท (6,250-31,250 ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นอยู่กับจำนวนคนและตำแหน่งในแก๊ง ชาวจีนบางคนปลอมตัวในชุดเครื่องแบบระหว่างเดินทาง” ชาวเมืองเมียวดี ระบุ
คนในพื้นที่ประเมินว่ามีคนงานมากกว่า 50,000 คน รวมถึงชาวจีนหลายพันคน ทำงานอยู่ในศูนย์หลอกลวงในเคเคพาร์ก และฉ่วยก๊กโก ในเมืองเมียวดี แต่จากรายงานของทางการไทยและพม่า พบว่ามีเพียง 10% เท่านั้นที่ถูกรัฐควบคุมตัวหรือถูกส่งตัวไปไทย
“มีแก๊งหลอกลวงออนไลน์จำนวนมาก บางแก๊งจ้างคนงานไม่กี่สิบคน ส่วนบางแก๊งจ้างมากกว่าพันคน” แหล่งข่าวใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธกะเหรี่ยงกล่าว
“BGF กำลังช่วยเหลือแก๊งอาชญากรขนาดใหญ่ย้ายคนออกไป ขณะที่แก๊งที่เล็กกว่าต้องช่วยเหลือตัวเอง” แหล่งข่าวระบุ
พ่อค้าในเมียวดีรายหนึ่งกล่าวว่าเขาได้รับเงิน 25 ล้านจ๊าต เพื่อขับรถพาชายชาวจีนและผู้ช่วยของเขาไปย่างกุ้ง
“พวกเขาบอกว่าสามารถจัดการปัญหาระหว่างทางได้ ผมจึงตกลงรับจ้าง พวกเขาจ่ายไปตลอดทางและทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่น” ชาวเมียวดีกล่าว
มีรายงานว่าเกสต์เฮ้าส์และโรงแรมในเมืองผาอันมีคนใช้บริการเต็มหมด มีคนสัญชาติจีนปราตัวอยู่บนท้องถนน ผู้ให้บริการรถโดยสารในเมืองมัณฑะเลย์รายหนึ่งกล่าวว่าเขาเพิ่งถูกว่าจ้างจากคนกลางให้รับส่งคนจากเมืองผาอัน 15 ล้านจ๊าตต่อเที่ยว
ภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลทหารและ BGF ได้บุกเข้าตรวจค้นเคเคพาร์ก เมื่อวันที่ 22 ต.ค. และฉ่วยก๊กโก ในวันที่ 18 พ.ย. โดยอ้างว่ากำลังเข้าทำลายอุตสาหกรรมหลอกลวงนี้ แต่รายงานระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวกลายเป็นสาเหตุของการย้ายสถานที่ครั้งใหญ่มากกว่าที่จะเป็นการปิดตัวขบวนการหลอกลวงเหล่านี้ แหล่งข่าวระบุว่าคนงานต่างชาติหลายพันคนหลบหนีออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีการบุกตรวจค้น และขณะนี้ได้แพร่กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ต่างๆ ของพม่า.