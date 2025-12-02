กัมพูชายินดีพบลูกโลมาอิรวดีแม่น้ำโขงตัวที่ 8 พร้อมสถิติใหม่ไม่พบโลมาตายในรอบปี

MGR ออนไลน์ - คณะวิจัยและลาดตระเวนของสำนักงานประมง กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงกัมพูชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประจำกัมพูชา ได้ค้นพบลูกโลมาอิรวดีแม่น้ำโขงแรกเกิดในจ.กระแจะ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรฯ รายงาน
กระทรวงเกษตรฯ ระบุว่าลูกโลมาอิรวดีตัวดังกล่าวเป็นลูกโลมาตัวที่ 8 ที่บันทึกได้ในประเทศในปีนี้ โดยลูกโลมาอายุ 1 วันตัวนี้ ถูกพบเห็นเมื่อเวลา 15.40 น. ที่แอ่งน้ำกัมปิ ในหมู่บ้านกัมปิ ต.ซัมบก อ.เชตบาราย คณะระบุว่าลูกโลมาดูมีสุขภาพแข็งแรง และถูกพบเห็นว่ายน้ำเคียงข้างแม่โลมา ที่ระบุได้ว่าเป็นโลมาหมายเลข 138 พร้อมกับโลมาโตเต็มวัยอีก 4 ตัว
รายงานของกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า ปี 2568 ถือเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาที่ไม่มีการเสียชีวิตของโลมาเป็นเวลา 1 ปี 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2567 จนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2568 และจากการพบลูกโลมาเพิ่มอีก 1 ตัวครั้งนี้ ทำให้จำนวนโลมาอิรวดีแม่น้ำโขงในกัมพูชา เพิ่มขึ้นเป็น 112 ตัว
ปีที่ผ่านมา กัมพูชาพบโลมาเกิดใหม่ 9 ตัว ที่ถือเป็นจำนวนสูงสุดในรอบ 4 ปี และในปี 2566 มีลูกโลมาเกิดใหม่ 8 ตัว
โลมาอิรวดีแม่น้ำโขงถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่มีชีวิตของกัมพูชา ที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายการประมงของกัมพูชา โดยสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ในบัญชีแดงของ IUCN
WWF กัมพูชายืนยันว่าการมีอยู่ของโลมาในแม่น้ำโขงสะท้อนให้เห็นถึงการทำประมงที่ดี ระบบแม่น้ำที่สมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น.