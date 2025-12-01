IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเหลือ 4.8% แนะปฏิรูปนโยบาย

MGR ออนไลน์ - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาลงเหลือ 4.8% ในปี 2568 โดยอ้างถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอและความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่เพิ่มสูง โดย IMF ระบุว่าจำเป็นต้องมีนโยบายการคลังที่รอบคอบและการปฏิรูปแบบมุ่งเป้าเพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตและแก้ไขจุดอ่อนในระบบ
IMF ยังเตือนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงเหลือ 4.0% ในปี 2569 ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ ก่อนจะทรงตัวในปี 2569
IMF ระบุว่าความผันผวนของการส่งออก การโอนเงินลดลง การท่องเที่ยวที่ชะลอตัว และความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแอ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับลดการคาดการณ์
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 6.0% เรื่องจากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มและสินค้าเกษตรที่แข็งแกร่ง รวมถึงการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ที่ต่อมาได้ปรับเพิ่มเป็น 6.2% แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกและภายในที่สร้างแรงกดดันต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
รายงานระบุว่าปัจจัยเหล่านั้นประกอบด้วยการหยุดชะงักทางการค้า ความตึงเครียดบริเวณชายแดน การเติบโตของสินเชื่อที่อ่อนแอ ซึ่งเผยให้เห็นจุดอ่อน และสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้าง การสูญเสียเงินโอน และอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเช่นกัน
นอกจากนี้ ผลกระทบจากอัตราภาษีคาดว่าจะลดรายได้จากการส่งออกเนื่องจากผู้ผลิตต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านอัตรากำไร ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าที่ยังดำเนินอยู่อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ความตึงเครียดบริเวณชายแดนยังอาจส่งผลต่อความต้องการภายในประเทศและการท่องเที่ยว เสถียรภาพของภาคการเงินได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มสูง และจุดอ่อนของการบริหารจัดการ
อย่างไรก็ตาม IMF ย้ำว่าการบูรณาการระดับภูมิภาคที่มากขึ้นอาจช่วยสนับสนุนการเติบโตของการส่งออก และการบูรณาการแรงงานที่เดินทางกลับประเทศเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในประเทศได้สำเร็จก็จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจเช่นกัน.