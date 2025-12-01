ฮุนเซนโวมั่นใจการค้าระหว่างกัมพูชา-เวียดนาม พุ่งแตะ 20,000 ล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภากัมพูชากล่าวว่าเขามั่นใจว่าการค้าระหว่างกัมพูชาและเวียดนามจะสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้ และชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตและการขยายโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน
หลังจากพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีบุ่ย แถ่ง เซิน อดีตผู้นำกัมพูชาได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า ทั้งสองประเทศวางแผนที่จะเปิดด่านชายแดนเมียนเชยในต้นเดือนธ.ค. โดยเขาอธิบายว่าโครงการนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเดินทาง การค้า และการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน และเสริมว่าโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในหลายภาคส่วน
ฮุนเซนยังแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อข้อเรียกร้องของเวียดนามในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกัน เขากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะเห็นพื้นที่ชายแดนนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความมั่นคงที่เปิดโอกาสให้ชุมชนทั้งสองฝ่ายสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้
ในระหว่างการหารือกับโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อเดือนส.ค. ฮุนเซนได้ตกลงที่จะผลักดันเป้าหมายการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของทั้งสองประเทศในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ตัวเลขจากกรมศุลกากรและสรรพสามิตของกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าการค้าทวิภาคี มีมูลค่ามากกว่า 6,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ โดยกัมพูชาส่งออกสินค้าไปเวียดนามเป็นมูลค่าเกือบ 2,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากเวียดนามรวมกว่า 3,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในการประชุมธุรกิจเวียดนาม-กัมพูชา ที่จัดขึ้นในเดือนต.ค. 2568 รองประธานรัฐสภาและประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-กัมพูชา กล่าวว่ากัมพูชายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนชาวเวียดนาม พร้อมทั้งกล่าวว่าปัจจุบันมีโครงการลงทุนของเวียดนามมากกว่า 200 โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศ
เหวียน ถิ แถ่ง กล่าวเสริมว่ากัมพูชาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการลงทุนต่างประเทศของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น เศรษฐกิจสีเขียว พลังงานหมุนเวียน เกษตรกรรม เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และการค้า
เมื่อเดือนมิ.ย. เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกัมพูชากล่าวว่าปัจจุบันเวียดนามมีโครงการลงทุนจดทะเบียนในกัมพูชาแล้ว 215 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 2,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.