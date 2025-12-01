VinFast เล็งติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปในรถ EV ขยายระยะทางวิ่ง กระตุ้นยอดขาย

รอยเตอร์ - วินฟาสต์ (VinFast) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ขนาดเล็กในรถยนต์บางรุ่นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และขยายระยะทางในการขับขี่ ตามการระบุของแหล่งข่าว 3 รายที่ทราบแผนงานและประกาศรับสมัครงาน ในการปรับเปลี่ยนบางส่วนจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในปัจจุบัน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) แห่งนี้กำลังพยายามกระตุ้นยอดขายและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อควบคุมการขาดทุนที่ขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อวินกรุ๊ป (Vingroup) บริษัทแม่ ที่เป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาด
แผนการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวเลือกที่ใช้น้ำมันเบนซินเพื่อเพิ่มระยะทางวิ่ง แหล่งข่าว 3 รายเผยกับรอยเตอร์
หนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่าทีมงานได้รับมอบหมายในเดือนพ.ย. ให้ศึกษาการเปลี่ยนรถ SUV รุ่น VF8 ของวินฟาสต์ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีระบบช่วยเพิ่มระยะทาง (REEV) ด้วยการติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดเล็กที่ใช้เฉพาะชาร์จแบตเตอรี่ ขณะที่แหล่งข่าวรายที่ 2 กล่าวว่าบริษัทกำลังพิจารณารถยนต์ไฮบริด โดยทุกแหล่งข่าวระบุว่าแผนดังกล่าวเป็นเพียงแผนเบื้องต้น
ทั้งนี้ วินฟาสต์ได้ลงประกาศรับสมัครงานบน LinkedIn ในเดือนพ.ย. เพื่อหาผู้เชี่ยวชาญด้าน REEV
รอยเตอร์ได้ติดต่อวินกรุ๊ปเพื่อสอบถามถึงแผนดังกล่าว วินกรุ๊ประบุว่าบริษัทจะไม่มองข้ามโอกาสในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มตลาด
ปัจจุบัน วินฟาสต์ผลิตรถยนต์ประมาณ 12 รุ่น ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในเมือง และมียอดจำหน่ายในประเทศประมาณ 104,000 คัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี ที่คิดเป็นเกือบ 95% ของยอดจำหน่ายทั่วโลก รถยนต์รุ่น VF9 ที่เป็นรุ่นที่มีราคาแพงที่สุดของบริษัท มียอดขายคิดเป็นประมาณ 1% ของยอดขายในเวียดนาม และยังส่งออกไปยังสหรัฐฯ และแคนาดา แต่ในจำนวนน้อย
วินฟาสต์ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในด้านยอดขาย ไม่ได้เปิดเผยยอดขายในตลาดต่างประเทศ และบริษัทในเครือวินกรุ๊ปกำลังเร่งขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนาม
เช่นเดียวกับไฮบริด รถยนต์ REEV ใช้แหล่งพลังงาน 2 แหล่ง คือมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาปภายใน แต่ต่างจากไฮบริดตรงที่เครื่องยนต์สันดาปภายในไม่ได้ขับเคลื่อนรถยนต์ แต่เป็นเพียงการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่
วินฟาสต์หยุดการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและหันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2565 ในปีนั้น วินฟาสต์ยังได้เข้าร่วมปฏิญญา COP26 ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวสำหรับรถยนต์ ที่ให้คำมั่นว่าจะจำหน่ายรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในตลาดชั้นนำภายใน 2578 และทั่วโลกภายในปี 2583 แม้ว่ารถยนต์ REEV จะปล่อยมลพิษ แต่น้อยกว่ารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด
วินกรุ๊ประบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท และรายละเอียดอย่างเป็นทางการจะออกมาในเวลาที่เหมาะสม
ในปี 2566 วินฟาสต์ถือสิทธิบัตรเกือบ 80 ฉบับ น้อยกว่าสิทธิบัตร 347 ฉบับของเทสล่า หรือหลายพันฉบับที่ถือโดยผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ตามข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน เช่น Li Auto และ Leapmotor ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ REEV ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมกำลังพัฒนาทางเลือกที่คล้ายกัน
เวียดนามกำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง และกำลังวางแผนจำกัดรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง โดยจะเริ่มจากการห้ามใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินในใจกลางกรุงฮานอยตั้งแต่กลางปี 2569.