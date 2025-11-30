อิทธิพลพายุโคโตะทำชาวเวียดนามดับอย่างน้อย 3 ราย สูญหาย 1 ราย

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่เวียดนามระบุในวันอาทิตย์ (30) ว่าพายุโคโตะคร่าชีวิตผู้คนไป 3 ราย และสูญหาย 1 ราย ขณะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เวียดนาม โดยกระแสลมแรงและคลื่นสูงซัดเรือสินค้านอกชายฝั่งตอนกลางของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฝนตกหนักถล่มพื้นที่ตอนกลางของประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง และสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
สื่อของทางการเวียดนามรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เรือเข้าฝั่ง และเปลี่ยนเส้นทางบินหลายสิบเที่ยวบิน ขณะที่อิทธิพลของพายุโคโตะทำให้เกิดคลื่นสูงและลมกระโชกแรง
กระทรวงสิ่งแวดล้อมเวียดนามรายงานว่า เรือ 2 ลำ จมลงในทะเลที่มีคลื่นแรง โดยเป็นเรือประมงในจ.แค็งฮว้า และแพขนาดเล็กในจ.เลิมด่ง พร้อมทั้งรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 3 ราย และเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหารายที่ 4
พายุโคโตะอยู่ห่างจากชายฝั่งมากกว่า 300 กิโลเมตรในเช้าวันอาทิตย์ หลังจากลดระดับความรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อน
หน่วยงานด้านสภาพอากาศของเวียดนามระบุว่าพายุกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงก่อนพัดเข้าชายฝั่งในสัปดาห์หน้า
เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก 150 มิลลิเมตรในวันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เมืองเว้ไปจนถึงเมืองแค็งฮว้า พื้นที่ที่เพิ่งฟื้นตัวจากน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์
เวียดนามมักได้รับผลกระทบจากพายุหรือไต้ฝุ่นประมาณ 10 ลูกต่อปี แต่พายุโคโตะเป็นพายุลูกที่ 15 ของปี 2568
ภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายมากกว่า 400 คน ในปีนี้ และสร้างความเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการระบุของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับฝนตกหนักระหว่างเดือนมิ.ย. ถึงเดือนก.ย. และนักวิทยาศาสตร์ระบุว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทำให้สภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายมากขึ้น.