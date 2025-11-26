กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาไทยเรื่องวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดน ร้องผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เป็นกลางร่วมตรวจสอบ

MGR ออนไลน์ - สำนักงานปฏิบัติการและช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAA) ได้ออกคำแถลงตอบโต้รายงานที่เผยแพร่โดยสื่อของไทยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เพิ่งวางใหม่ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งโดยไม่มีรายงานการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ตรวจสอบร่วมกัน และไม่มีการปรึกษาหารือผ่านกลไกทวิภาคีที่ตกลงกันไว้
“กัมพูชาขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาที่ว่ากองกำลังทหารของกัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดใหม่ กัมพูชายังคงยึดมั่นในพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 และกลไกทวิภาคีทั้งหมดกับไทย” คำแถลงของ CMAA ที่สำนักข่าวเฟรชนิวส์ได้รับ ระบุ
เกี่ยวกับทุ่นระเบิด PMN-2 ฝังใหม่ที่ถูกกล่าวอ้างนั้น กัมพูชาได้ย้ำว่าข้อกล่าวอ้างใดๆ เกี่ยวกับทุ่นระเบิดที่ถูกฝังใหม่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรายงานทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ ที่ประกอบด้วยภาพถ่ายที่ได้รับยืนยัน เอกสารที่แสดงลำดับเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ทางนิติเวชที่ใช้การตรวจพิสูจน์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของดินเพื่อไขคดีอาชญากรรม ข้อมูลเชิงพื้นที่ GIS ที่มีการประทับเวลา และการประเมินโดยองค์กรปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่เป็นกลาง และยังไม่มีการเปิดเผยรายงานดังกล่าวกับกัมพูชาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการใดๆ
เช่นเดียวกัน ข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ของทหารกัมพูชาที่ถูกกล่าวหา ได้ก่อให้เกิดข้อกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความถูกต้องและการควบคุม เนื่องจากไม่มีการส่งข้อมูลผ่านคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) หรือหน่วยงานประสานงานร่วม (JCTF) และยังไม่มีการร้องขอให้กัมพูชาตรวจสอบเอกสารดิจิทัล ที่อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้หากไม่มีการจัดการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม กัมพูชาจะดำเนินการเฉพาะกับหลักฐานที่ได้รับการรับรองความถูกต้องโดยอิสระในกระบวนการทางเทคนิคร่วมกัน
CMAA ระบุว่า ในฐานะที่เป็นฝ่ายที่แสวงหาการสนับสนุนและการแทรกแซงจากอาเซียน กัมพูชาเห็นคุณค่าและซาบซึ้งในบทบาทสำคัญของอาเซียนในการอำนวยความสะดวกในการเจรจาและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม กัมพูชาระบุว่ายังไม่มีการออกรายงานอย่างเป็นทางการ และย้ำว่ากัมพูชาไม่สามารถยอมรับการประเมินใดๆ ที่ละเมิดขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ภายในกรอบอาเซียน
กัมพูชายังย้ำถึงนโยบายที่ยืนยาวและต่อเนื่องว่าจะไม่วางทุ่นระเบิดใหม่และยังคงยึดมั่นในพันธกรณีการปลอดทุ่นระเบิด และสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานทั้งหมดอย่างมืออาชีพ เป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นกลาง
นอกจากนี้ กัมพูชายังเรียกร้องให้มีการสอบสวนร่วมกันโดยทันที โดยมีผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศที่เป็นกลางเข้าร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินมีความถูกต้องและอิงหลักฐาน
คำแถลงยังระบุอีกว่า CMAA เสียใจที่ข้อกล่าวหาของไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้ถูกเผยแพร่ในสื่อระดับชาติ ก่อนที่จะถูกเผยแพร่ผ่านกลไกทวิภาคี การสื่อสารสาธารณะฝ่ายเดียวเช่นนี้ บั่นทอนความไว้วางใจ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของสาธารณชน และทำให้การทำงานของทีมเทคนิคในพื้นที่มีความซับซ้อน.