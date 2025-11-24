เวียดนามจับตาดีเปรสชันนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ คาดทวีกำลังเป็นพายุมุ่งหน้าภาคกลาง

MGR ออนไลน์ - สื่อเวียดนามรายงานว่าพายุดีเปรสชันได้ก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ และอาจพัฒนาเป็นพายุลูกที่ 15 ในทะเลจีนใต้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าเมื่อเวลา 8.00 น. ของวันจันทร์ (24) พายุดีเปรสชันเคลื่อนตัวอยู่เหนือน่านน้ำด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ตอนกลาง ด้วยความเร็วลมสูงสุด 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภายในเวลา 7.00 น. ของวันอังคาร (25) พายุดีเปรสชันจะยังคงเคลื่อนตัวอยู่เหนือฟิลิปปินส์ตอนกลางด้วยกำลังแรง ความเร็ว และทิศทางเดิม ก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้
ภายในเวลา 7.00 น. ของวันพุธ (26) คาดว่าพายุจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน โดยมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องประมาณ 82 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใกล้หมู่เกาะสแปรตลีย์ นอกชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของประเทศ ที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ต้นปี ทะเลจีนใต้มีพายุ 14 ลูก และพายุดีเปรสชัน 5 ลูก ทำให้ปี 2568 เป็นปีที่มีพายุรุนแรงมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในรอบ 30 ปี รองจากปี 2560 ที่มีพายุมากถึง 20 ลูก
พายุต่างๆ ได้แก่ พายุหวู่ติ๊บ วิภา คาจิกิ หนองฟ้า รากาซา บัวลอย แมตโม เฟิงเซิน และคัลแมกี ที่ส่งผลกระทบโดยตรงหรือทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนาม และนอกจากพายุแล้ว ระบบสภาพอากาศอื่นๆ ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคกลางตอนใต้
นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในเดือนหน้าอาจมีพายุหรือดีเปรสชัน 1-2 ลูก ในทะเลจีนใต้ และอาจส่งผลกระทบต่อแผ่นดินใหญ่ของเวียดนาม.