ยอดดับจากเหตุอุทกภัยในภาคกลางเวียดนามเพิ่มเป็นอย่างน้อย 90 ราย

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่เวียดนามระบุว่าฝนตกหนัก น้ำท่วมรุนแรง และดินถล่มในเวียดนาม ได้คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 90 รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และยังทำให้มีคนติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านและถนนบนภูเขายังสัญจรไม่ได้
ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องได้ซัดถล่มภาคกลางตอนใต้ของเวียดนามตั้งแต่ปลายเดือนต.ค. และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายระลอก โดยทางการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองญาจางถูกน้ำท่วมในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ดินถล่มรุนแรงได้ถล่มทับช่องเขาสูงรอบเมืองดาลัด ที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ในจ.ดั๊กลัก ที่เป็นจังหวัดบนภูเขาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเกษตรกรวัย 61 ปี กล่าวว่าน้ำท่วมทำให้เขาและภรรยาติดอยู่บนหลังคาบ้านเป็นเวลา 2 คน
“ย่านที่อยู่อาศัยของเราถูกทำลายไปจนหมด ไม่เหลืออะไรเลย ทุกอย่างอยู่ใต้โคลน ผมคิดแค่ว่าเราคงจะต้องตายแน่ๆ เพราะไม่มีทางออก” มัค วัน สี กล่าวกับเอเอฟพี
กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่า ในจ.ดั๊กลักมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 60 ราย จากทั้งหมด 90 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.
ที่ตลาดตวีฮวาในจังหวัด น้ำท่วมเริ่มลดระดับลงแล้ว แต่แม่ค้าวัย 40 ปี กล่าวว่าหมวก กระเป๋า และรองเท้าบางส่วนที่เธอขายยังคงเปียกโชกหรือจมอยู่ใต้โคลน
“สินค้าได้รับความเสียหาย ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน” แม่ค้ากล่าว
เธอและผู้ขายคนอื่นๆ เคยคิดว่าความสูง 5 เซนติเมตรจากพื้นดินน่าจะเป็นระดับที่ปลอดภัยในการยกสินค้าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วม แต่
ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้น
“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ระดับน้ำสูงสุดเมื่อปี 2536 สูงแค่ข้อเท้า แต่ตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นกว่า 1 เมตรแล้ว พ่อค้าแม่ค้าทุกคนเสียหายหนักมาก ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว” แม่ค้าคนเดิมกล่าว
พื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆ กว่า 80,000 เฮกตาร์ทั่วจ.ดั๊กลัก และอีก 4 จังหวัด ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปศุสัตว์และสัตว์ปีกกว่า 3.2 ล้านตัวถูกน้ำท่วมพัดหายหรือตาย
เจ้าหน้าที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งความช่วยเหลือทางอากาศไปยังชุมชนที่ถูกตัดขาดจากน้ำท่วมและดินถล่ม โดยรัฐบาลได้ส่งกำลังพลหลายหมื่นนายไปแจกจ่ายเสื้อผ้า ยาเม็ดกรองน้ำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตามการรายงานของสำนักข่าวเตื่อยแจ๋
กระทรวงสิ่งแวดล้อมรายงานว่าหลายจุดบนทางหลวงยังคงถูกปิดกั้นเนื่องจากน้ำท่วมและดินถล่ม และทางรถไฟบางส่วนยังคงระงับการให้บริการ
กระทรวงประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดของเวียดนามเป็นมูลค่า 343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย 279 คนในเวียดนาม และสร้างความเสียหายมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนม.ค. ถึงเดือนต.ค.
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนมิ.ย. ถึงเดือนก.ย. แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุถึงรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้สภาพอากาศรุนแรง เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น.