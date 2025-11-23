พม่าเริ่มขยาย “สนามบินทวาย” เตรียมรับ “รัสเซีย” เข้าพัฒนาท่าเรือน้ำลึก

MGR Online - พม่าเดินหน้าขยายสนามบินทวายตามนโยบาย"มินอ่องหล่าย" ยกระดับให้รองรับเครื่องบินใหญ่ขนาดโบอิ้ง 747 หรือแอร์บัส A300 พร้อมสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง-คลังสินค้า หลังเปิดสัมปทานให้รัสเซียเข้ามาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึก
วานนี้ (22 พ.ย.) สำนักข่าว Dawei Watch รายงานว่า สนามบินทวายได้เดินหน้าโครงการปรับปรุงสนามบิน ท่ามกลางการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยรอบจังหวัดทวาย โดยเบื้องต้น สนามบินได้เริ่มต้นการปรับปรุงด้วยการขยายพื้นที่ด้านข้างออกไปแล้วฝั่งละ 25 ฟุต
โครงการขยายสนามบินทวายเป็นนโยบายที่ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย รักษาการประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ(SSPC) เมียนมา ได้มอบไว้ให้กับผู้ว่าการจังหวัดทวาย และมุขมนตรีภาคตะนาวศรี เมื่อครั้งที่เดินทางมาดูงานที่เมืองทวาย ในวันที่ 18 กันยายน 2568
สนามบินทวายมีแผนปรับปรุงเพื่อยกระดับจากสนามบินท้องถิ่นภายในประเทศ ที่รองรับเครื่องบินขนาด ATR 72 เป็นส่วนใหญ่ โดยขยายพื้นที่และรันเวย์ให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้น เช่น แอร์บัส A300 หรือโบอิ้ง 767 และ 747 นอกจากนี้ จะมีการสร้างโรงงานซ่อมบำรุงเครื่องบิน รวมถึงคลังสินค้า เพื่อเพิ่มบทบาทของสนามบินทวายขึ้นอีกในอนาคต
สนามบินทวายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองทวาย บนพื้นที่ซี่งสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เมตร เป็นสนามบินขนานรันเวย์ยาว 2,135 เมตร ตัวรันเวย์ขนานกับทางหลวงหมายเลข 8 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของเมียนมาในภาคใต้
เดือนกุมภาพันธ์ 2568 รัฐบาลกลางเมียนมาได้ตกลงกับรัฐบาลรัสเซีย ที่จะให้สัมปทานแก่องค์กรธุรกิจของรัสเซียเข้ามาพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ที่ชายหาดบ้านนะบูแล ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองทวาย รวมถึงจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาด 110 เมกะวัตต์ ขึ้นภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายด้วย
หลังข่าวการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ทวายถูกเปิดเผยขึ้นในเดือนมีนาคม 2568 กองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา ได้จับมือกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) เปิดการสู้รบกับกองทัพพม่าขึ้น ตั้งแต่หน้าด่านชายแดนที่บ้านทีคิ ติดกับบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ของไทย ไปตามทางหลวงเอเซียหมายเลข 123 จนถึงตัวเมืองทวาย และตามแนวทางหลวงหมายเลข 8 ตั้งแต่เขตรอยต่อระหว่างรัฐมอญกับภาคตะนาวศรี ลงไปจนถึงเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดทวายกับมะริด และจนถึงทุกวันนี้ หลายพื้นที่ก็ยังคงมีการสู้รบกันอยู่
ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กองทัพพม่าได้จัดการซ้อมรบทางทะเลด้วยกระสุนจริงร่วมกับเรือรบจากกองเรือแปซิฟิกของกองทัพรัสเซีย ในน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลอันดามัน ตรงข้ามชายฝั่งจังหวัดมะริด ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของชายหาดนะบูแลลงไป การซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพพม่าและรัสเซียถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2566 ส่วนการซ้อมรบร่วมในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3