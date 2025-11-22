ผู้เฒ่าใน"สีป้อ"จูงมือเบิกบำนาญ หลังแบงก์รัฐเปิดให้บริการอีกครั้ง

MGR Online - ธนาคารรัฐในสีป้อที่ต้องหยุดยาวช่วงถูกทัพตะอั้งยึดเมือง กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เหล่าผู้อาวุโสที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่เกษียณอายุแล้ว จูงมือกันมาเบิกบำนาญ หลังต้องทนใช้ชีวิตอย่างลำบากเพราะไม่มีรายได้มานานกว่า 1 ปี
สำนักข่าว Voice of Myanmar รายงานว่า เมื่อวานนี้(21 พ.ย.) Myanmar Economic Bank (MEB) ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ สาขาเมืองสีป้อ ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังต้องปิดไปนานกว่า 1 ปี
ตามการบรรยายของ Voice of Myanmar บรรยากาศด้านหน้าและภายในสาขาของธนาคาร MEB เต็มไปด้วยความคึกคัก มีลูกค้าผู้สูงอายุจำนวนมากที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเกษียณอายุไปแล้ว ต่างชักชวนกันมาใช้บริการเบิกถอนเงินบำนาญ เนื่องจากช่วง 1 ปีเศษที่ผ่านมา พวกเขาเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก ไม่มีรายได้ เพราะธนาคาร MEB จำเป็นต้องหยุดให้บริการ หลังจากเมืองสีป้อตกอยู่ใต้การควบคุมของทหารจากกองทัพตะอั้ง(TNLA) มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567
เมืองสีป้อ ขึ้นจังหวัดจ๊อกแม รัฐฉานเหนือ เป็น 1 ใน 3 เมืองหลัก ที่ตั้งอยู่ในแนวทางหลวงหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางคมนาคม-ขนส่งหลักของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา และได้ถูกกองทัพตะอั้งบุกยึดเอาไว้ จากปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 ที่เริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน 2567 อีก 2 เมืองที่เหลือ ได้แก่ เมืองจ๊อกแม และเมืองหนองเขียว
หลังถูกกองทัพตะอั้งบุกยึด หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สถาบันการเงิน โรงเรียน รวมถึงโรงพยาบาลในเมืองสีป้อ ต้องหยุดให้บริการ เพราะเจ้าหน้าที่ต่างพากันหลบหนีออกจากเมืองไปอยู่ในที่ปลอดภัย ระบบต่างๆในเมืองสีป้อจึงกลายเป็นอัมพาต ชาวบ้านที่ไม่ได้หนีออกนอกเมืองจึงต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก
ส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่ตกค้างอยู่ในเมืองสีป้อ คือผู้อาวุโสที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐที่เกษียณแล้วและอาศัยเพียงเงินบำนาญในการดำรงชีพ โดยก่อนหน้ามีปฏิบัติการ 1027 รอบ 2 อดีตเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ได้รับเงินบำนาญที่ทางการโอนเข้าบัญชีธนาคาร MEB สาขาเมืองสีป้อให้ทุกเดือน เมื่อธนาคารต้องหยุดให้บริการ พวกเขาจึงไม่มีรายได้
กองทัพพม่าได้บุกยึดเอาเมืองสีป้อกลับคืนมาได้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงพนักงานบริษัทเอกชน ได้เริ่มเดินทางกลับเข้ามาในเมือง ระบบต่างๆจึงเริ่มกลับมาทำงานใหม่อีกครั้ง
ธนาคาร MEB สาขาเมืองสีป้อ เป็นธนาคารรัฐแห่งแรกที่เริ่มกลับมาเปิดให้บริการเมื่อวานนี้ คาดว่าหลังจากนี้ ธนาคารอื่นๆ ทั้งธนาคารพาณิชย์เอกชนและธนาคารของรัฐ ก็จะเริ่มกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง เช่นเดียวกัน
เมื่อธนาคาร MEB กลับมาเปิดให้บริการ อดีตเจ้าหน้าที่รัฐผู้อาวุโสในเมืองสีป้อที่เป็นลูกค้า จึงพากันมาเบิกเงินบำนาญของพวกเขา โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร ตำรวจ ทหาร ในเมืองสีป้อ มาช่วยอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี