กัมพูชาเตือนประชาชนอย่าเผยแพร่ภาพ-วิดีโอเก่า ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์ชายแดน

MGR ออนไลน์ - เจ้าหน้าที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา ได้เตือนประชาชนไม่ให้เผยแพร่ภาพและวิดีโอเก่าล้าสมัยหรือถูกแต่งเติมที่เกี่ยวกับข้อพิพาทดินแดนตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนและบั่นทอนความไว้วางใจของประชาชน
ฝ่ายบริหารของจังหวัดได้ออกคำแถลงที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ภาพและวิดีโอที่แสดงการวางและกำจัดกับดักในหมู่บ้านเปรยจันและหมู่บ้านโจกเจยถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย โดยเนื้อหาบางส่วนถูกนำมาจากสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ย้ำว่าไม่มีเหตุการณ์ใหม่ใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านเปรยจันและหมู่บ้านโจกเจย
คำแถลงของเจ้าหน้าที่กัมพูชายังชี้แจงว่าทีมสำรวจร่วมไทย-กัมพูชากำลังดำเนินการวัดพื้นที่อย่างเป็นทางการตามแนวชายแดนโดยใช้โดรนบันทึกภาพทางอากาศ โดยทีมงานเตรียมติดตั้งหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47 ตามแนวอ้างสิทธิ
ฝ่ายบริหารจ.บันเตียเมียนเจยระบุว่า งานที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นไปตามข้อแนะนำทางเทคนิคที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน โดยอ้างอิงจากมติของที่ประชุมพิเศษของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 ต.ค. และทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นการยั่วยุหรือขัดขวางที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ JBC โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่อาจเพิ่มความตึงเครียดหรือละเมิดข้อที่ 5 ของบันทึกความเข้าใจปี 2543
เจ้าหน้าที่จ.บันเตียเมียนเจย ได้ร้องขอต่อสาธารณชนและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียให้หยุดการโพสต์รูปภาพ วิดีโอ หรือภาพถ่ายเก่าจากพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องและนำเสนอว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนอย่าเชื่อหรือแชร์ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือเป็นเท็จ
ทางการยังเรียกร้องให้ประชาชนติดตามและพึ่งพาเฉพาะแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและป้องกันความเข้าใจผิด.