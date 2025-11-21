กัมพูชามีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก 15 ราย ตั้งแต่ปี 2567

MGR ออนไลน์ - ไข้หวัดนก H5N1 คร่าชีวิตผู้คนไป 15 ราย จากผู้ติดเชื้อ 34 ราย ที่บันทึกได้ในกัมพูชาระหว่างปี 2567 ถึงเดือนพ.ย. 2568 โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าจนถึงกลางปี 2568 มีผู้ติดเชื้อ 83 ราย และเสียชีวิต 49 ราย นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อไวรัสครั้งแรกในปี 2546
ภัยคุกคามจากไข้หวัดนก H5N1 กลับมาคุกคามมนุษย์อีกครั้งในกัมพูชา โดยดร.ลี โสวาน ผู้อำนวยการกรมควบคุมโรคติดต่อและโฆษกกระทรวงสาธารณะสุข กล่าวกับสำนักข่าวคีรีโพสต์ว่า ไข้หวัดนก H5N1 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย จากจำนวนผู้ติดเชื้อ 34 รายในกัมพูชาระหว่างปี 2567 จนถึงเดือนพ.ย. 2568
ขณะเดียวกัน รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เผยแพร่ในเดือนก.ค. 2568 ระบุว่าพบไข้หวัดนก H5N1 ครั้งแรกในนกป่าของกัมพูชา ในเดือนธ.ค. 2546 หลังจากไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในมนุษย์เป็นเวลานานระหว่างปี 2557-2565 โดยเชื้อไวรัสนี้กลับมาแพร่เชื้อสู่คนในกัมพูชาอีกครั้งตั้งแต่เดือนก.พ. 2565
“จากรายงานดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ทั้งหมด 83 ราย ในจำนวนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 49 ราย (อัตราการเสียชีวิต 59%)” องค์การอนามัยโลกระบุ
นุธ สมบัติ ประธานสถาบันการแพทย์กล่าวกับคีรีโพสต์เมื่อเดือนพ.ค. ว่าไข้หวัดนกสามารถแพร่ระบาดได้ทุกเวลา โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เขาระบุว่าผู้ติดเชื้อหลายรายถูกตรวจพบใกล้กับพื้นที่ชายแดน ซึ่งบ่งชี้ว่าโรคนี้กำลังแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงสูง เช่นการทำฟาร์มเลี้ยงไก่และโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพ
เพื่อแก้ปัญหาและลดจำนวนผู้เสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดร.ลี โสวาน ระบุว่า กัมพูชาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจาก 75% ในต้นปี 2543 เหลือ 44% ในปัจจุบัน ทางการได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ รวมถึงการตรวจพบและการรักษาแต่เนิ่นๆ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน
กรมควบคุมโรคติดต่อกัมพูชาระบุก่อนหน้านี้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไข้หวัดนก H5N1 คือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสนกและสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย หรือวัตถุใดๆ ที่ปนเปื้อนของเหลวในร่างกาย และสังเกตสัตว์ทุกตัวจากระยะปลอดภัย ขณะเดียวกัน ควรปรุงไข่ สัตว์ปีก และเนื้อวัวให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส และห้ามบริโภคนมดิบหรือผลิตภัณฑ์จากนมดิบ โดยเฉพาะที่มาจากสัตว์ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนก.