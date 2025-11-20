นางงามเวียดนามโดนคุก 2 ปี ฐานหลอกลวงผู้บริโภคจากการโฆษณาเกินจริง

เอเอฟพี - ศาลเวียดนามพิพากษาจำคุกอดีตนางงาน 2 ปี จากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัมมี่ว่ามีไฟเบอร์สูงในช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเอง สื่อของรัฐรายงาน
สำนักข่าว VnExpress รายงานว่าผู้พิพากษาได้ตัดสินให้เหงียน ถึก ถวี เตียน มีความผิดฐานหลอกลวงผู้บริโภค โดยระบุว่าเธอทราบว่าปริมาณไฟเบอร์ในกัมมี่นั้นอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.935% เท่านั้น
เตียน อดีตผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลที่ประเทศไทย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
เธอโปรโมทผลิตภัณฑ์กัมมี่ Kera Supergreens ร่วมกับฝ่าม กว่าง ลีง และฮ่าง ซู มุก อินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งทั้งคู่ได้รับโทษจำคุก 2 ปีเช่นกัน
“พวกเขากระทำความผิดโดยเจตนาและได้รับผลกำไรมหาศาลจากการค้าผิดกฎหมาย ดังนั้นการลงโทษอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งจำเป็น” VnExpress รายงานอ้างคำกล่าวของศาลที่กล่าวถึงเตียนและจำเลยร่วม
ศาลระบุว่า Kera Supergreens Gummies เป็นการร่วมทุนระหว่างเตียนและบริษัทที่ก่อตั้งโดยอินฟลูเอนเซอร์อีก 2 คน โดยเตียนถือหุ้นอยู่ 30%
เมื่อเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา เตียนได้โปรโมทผลิตภัณฑ์ร่วมกับอีก 2 คน โดยระบุว่าเป็นกัมมี่เพื่อสุขภาพที่มีปริมาณไฟเบอร์เทียบเท่ากับผัก 1 จานต่อกัมมี่ 1 ชิ้น
เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่ากัมมี่ดังกล่าวมีซอร์บิทอลมากกว่า 30% ซึ่งเป็นสารให้ความหวานเทียมที่มีฤทธิ์เป็นยาระบาย พร้อมกับสารปรุงแต่งที่ไม่เปิดเผยอื่นๆ
ศาลระบุว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปมากกว่า 129,000 ซองให้กับลูกค้ากว่า 56,000 คน เป็นมูลค่ามากกว่า 650,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง 3 คน ทำกำไรที่ 473,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เตียนได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามหลังจากชนะการประกวดนางงามที่กรุงเทพฯ ในปี 2564 และได้รับสัญญาโฆษณากับสินค้าแบรนด์ต่างๆ.