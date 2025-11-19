สิทธิมนุษยชนกัมพูชาโวยไทยนิ่งเหตุล่วงละเมิดแรงงานเขมร เตือนเสี่ยงถูกมองเป็นรัฐไร้กฎหมาย

MGR ออนไลน์ - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) กล่าวว่าประเทศไทยเสี่ยงถูกมองว่าเป็นรัฐไร้กฎหมาย หากไม่สามารถให้ความยุติธรรมในคดีล่วงละเมิดทางเพศแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาอายุ 18 ปี และการละเมิดสิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างความตึงเครียดบริเวณชายแดนเมื่อเร็วๆ นี้
สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาได้ออกคำแถลงประณามสิ่งที่คณะกรรมการฯ ระบุว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างโหดร้ายของทหารไทยในชุดเครื่องแบบสีดำ 7 นาย ที่ถูกกล่าวหาว่าควบคุมตัวและข่มขืนหมู่หญิงสาวขณะเดินทางกลับกัมพูชาพร้อมกับกลุ่มคนงานชาย โดยคณะกรรมการฯ กล่าวว่าความรุนแรงทางเพศเป็นหนึ่งในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุด และต้องไร้รับการลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น
คำแถลงยังกล่าวหาว่าทหารไทยได้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในระหว่างความขัดแย้งชายแดนที่ผ่านมา ที่รวมถึงการยึดบ้านและพื้นที่เพาะปลูกของชาวกัมพูชา การใช้เครื่องขยายเสียงข่มขู่พลเรือน ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ป่วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเรียกร้องให้ทางการไทยนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันที พร้อมทั้งให้การชดเชยและช่วยเหลือเหยื่อ
ด้านกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ (16) ขณะที่คนงานกำลังเดินทางกลับเข้ากัมพูชา กระทรวงฯ ระบุว่าทหารได้แบ่งกลุ่มคนงานออกเป็นกลุ่มชายและหญิง ทำให้เหยื่ออยู่ตามลำพัง เนื่องจากเป็นแรงงานหญิงคนเดียวในกลุ่ม
ซาร์ โสกา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กล่าวในวันจันทร์ (17) ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกเหตุการณ์และนำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาในระดับนานาชาติ โดยเขาอธิบายว่าการโจมตีนี้เป็นความรุนแรงที่ร้ายแรงที่กระทำต่อชาวกัมพูชา
สื่อมวลชนกัมพูชารายงานอ้างว่าสื่อไทยได้อ้างอิงแหล่งข่าวทางทหารซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาของกัมพูชา และรายงานเพิ่มว่าทหารไทยปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายแรงงาน ขโมยทรัพย์สิน หรือทำร้ายร่างกายเหยื่อ พร้อมกับระบุว่าข้อกล่าวหากุขึ้นโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชา
อย่างไรก็ตาม บรรดากระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของกัมพูชาได้ออกคำแถลงประณามอย่างพร้อมเพรียงต่อสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม พร้อมทั้งเรียกร้องให้ไทยรับผิดชอบต่อการกระทำของทหาร.