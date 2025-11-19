ฝนถล่มภาคกลางเวียดนามทำน้ำท่วมซ้ำ เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย

รอยเตอร์ - น้ำท่วมและดินถล่มรอบใหม่ที่เกิดจากฝนตกหนักในภาคกลางของเวียดนามตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 8 ราย ตามการรายงานของรัฐบาลในวันนี้ (19) ขณะที่ผู้ค้ากาแฟเตือนว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวกาแฟที่กำลังดำเนินอยู่ด้วย
ตั้งแต่คืนวันเสาร์ (15) ปริมาณน้ำฝนพุ่งสูงเกิน 1,100 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของภาคกลางเวียดนาม ภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญและเป็นที่ตั้งของชายหาดยอดนิยมของประเทศแต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับพายุและน้ำท่วม
รายงานของรัฐบาลระบุว่ามีผู้โดยสารรถบัส 6 รายเสียชีวิตจากดินถล่มเมื่อเย็นวันอาทิตย์ (16) ระหว่างการเดินทางในเส้นทางจากเมืองดาลัดไปยังเมืองญาจาง นอกจากนี้ ยังมีรายงานผู้สูญหาย 7 ราย รวมถึง 3 รายที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินถล่มในเมืองดานัง
“ไร่กาแฟบางแห่งในพื้นที่ลุ่มของจ.ดั๊กลัก กำลังจมอยู่ใต้น้ำท่วม” ผู้ค้ากาแฟรายหนึ่งที่อยู่ในจ.ดั๊กลัก กล่าว
ฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตล่าช้าลง ผู้ค้าอีกรายระบุ
“เกษตรกรในจังหวัดเก็บเมล็ดกาแฟได้แค่ 10-15% และพวกเขาต้องการแสงแดดเพื่อตากเมล็ด” ผู้ค้ากาแฟกล่าวเสริม
ภาพที่สื่อของรัฐนำออกเผยแพร่ได้แสดงให้เห็นบ้านเรือนในหมู่บ้านหลายแห่งของพื้นที่ภาคกลางถูกน้ำท่วมสูงถึงหลังคา ขณะที่ชาวบ้านที่ติดค้างร้องขอความช่วยเหลือ
สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่าประชาชนหลายร้อยครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วม และในจ.ซาลาย ที่อยู่ใกล้เคียง โรงเรียนหลายแห่งต้องหยุดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลกระทบกับนักเรียนราว 26,000 คน
ในเมืองฮอยอัน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก และยังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดฟื้นฟูเมืองที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ระดับน้ำกำลังสูงขึ้นอีกครั้ง
ภาพจากสื่อเผยให้เห็นนักท่องเที่ยวและชาวเมืองกำลังล่องเรือไปตามถนนในเมืองฮอยอัน ผ่านร้านคาเฟ่และบ้านไม้เก่าแก่อายุหลายศตวรรษที่ถูกน้ำท่วม
หน่วยงานพยากรณ์อากาศของเวียดนามเตือนว่าจะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดการณ์ว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในภูมิภาค.