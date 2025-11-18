ฮุนเซนลั่นไม่มีทหารเขมรเสียชีวิตในฝั่งไทย อ้างศพทหารที่พบเป็นทหารไทย

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) กัมพูชา ยืนยันว่าไม่มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตในดินแดนไทย เนื่องจากกองกำลังทหารของกัมพูชาไม่เคยข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศไทย และอดีตผู้นำเขมรยังย้ำอีกว่าผู้เสียชีวิตที่พบในดินแดนไทยคือทหารไทย
“บางคนกำลังแพร่ข่าวลืออ้างว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตในต่างแดน ผมขอชี้แจงให้ชัดเจนว่า ทหารกัมพูชาไม่ได้เข้าไปในประเทศไทย ผมหวังว่าประชาชนชาวไทยจะได้พบกับคนที่พวกเขารักที่สูญหายไป” ฮุนเซน กล่าวย้ำ
ฮุนเซนยังย้ำว่าแต่ละประเทศต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตภายในดินแดนของตน และเขายังกล่าวว่ากัมพูชาไม่ได้สูญเสียทหารหรือก้าวเท้าเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง.