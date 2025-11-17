กัมพูชาย้ำจุดยืนชัดเจนเรื่องปิดด่านพรมแดน ลั่นจะไม่เป็นฝ่ายร้องขอไทยให้เปิด

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภากัมพูชา (สภาสูง) ยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่ขอให้ไทยเปิดด่านพรมแดนอีกครั้ง โดยย้ำว่าการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับฝ่ายไทย
“ผมขอส่งสารถึงผู้นำทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนของไทยว่ากัมพูชาจะไม่ลดตัวลงไปร้องขอให้ไทยเปิดพรมแดนอีกครั้ง” ฮุนเซนกล่าว ขณะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะสงฆ์ครั้งที่ 33 ในกรุงพนมเปญ เช้าวันนี้ (17)
“เราไม่ใช่คนที่ปิดพรมแดน แต่เป็นพวกคุณต่างหากที่ปิดพรมแดน กุญแจอยู่ในมือพวกคุณ กัมพูชาไม่ได้ขอให้ไทยเปิดพรมแดน” ฮุนเซนย้ำ
ฮุนเซนยังกล่าวต่อไปอีกว่ากัมพูชาจำเป็นต้องเสริมสร้างกำลังการผลิตภายในประเทศและแสวงหาแหล่งผลิตอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ
ในขณะเดียวกัน อดีตผู้นำกัมพูชายังเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมสุดโต่งด้วยการคว่ำบาตรสินค้าไทยที่ผลิตโดยการลงทุนของไทยในกัมพูชา พร้อมเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบ
ประธานพฤฒสภายอมรับว่า ขณะนี้ทั้งกัมพูชาและไทยตกอยู่ในสถานการณ์เสียทั้งสองฝ่าย เนื่องจากความตึงเครียดบริเวณชายแดน แต่ระบุว่ากัมพูชาได้รับผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากส่งออกสินค้าไปที่ไทยน้อยกว่านำเข้า
“พื้นที่พิพาทมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับดินแดนสงบสุขที่เราแบ่งปันร่วมกัน โปรดคิดให้รอบคอบ เมื่อสันติภาพคืนกลับมา ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านก็จะกลับมาเช่นกัน มีกลไกมากมายที่พร้อมอยู่แล้ว และเราควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าจัดการปัญหานี้” ฮุนเซน กล่าว.