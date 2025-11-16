ชาวกัมพูชาในนิวซีแลนด์รวมตัวประท้วงเหตุยิงพลเรือนเขมร ร้องรัฐบาลไทยรับผิดชอบ

MGR ออนไลน์ - ชุมชนชาวกัมพูชาในเมืองโอ๊คแลนด์ ของนิวซีแลนด์ ได้รวมตัวชุมนุมกันในวันอาทิตย์ (16) เพื่อประท้วงเหตุยิงพลเรือนชาวกัมพูชาใกล้ชายแดนกัมพูชา-ไทย เมื่อไม่นานนี้ พร้อมกับเรียกร้องความยุติธรรมและความรับผิดชอบจากรัฐบาลไทย
สำนักข่าวเอเคพีรายงานว่า ชาวกัมพูชาพลัดถิ่นกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันที่สวนสาธารณะแบร์รี่ เคอร์ติส เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อสิ่งที่ผู้จัดงานระบุว่าเป็นการโจมตีอย่างโหดร้ายและไม่มีเหตุผลโดยกองกำลังทหารของไทยในหมู่บ้านเปรยจัน ท่ีทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย
ผู้ชุมนุมถือป้ายประท้วงและยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต และในคำแถลงร่วมที่เผยแพร่ในงาน ผู้เข้าร่วมการชุมนุมได้เรียกร้องข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดังนี้
1.รัฐบาลไทยต้องดำเนินการและรับผิดชอบโดยทันทีต่อเหตุยิงสังหารชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์
2.ไทยต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อบทบัญญัติของปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์
3.ยุติการโจมตีและความรุนแรงข้ามพรมแดนโดยทันที ที่ชุมชนระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง
4.การยอมรับอย่างเป็นทางการและการไว้อาลัยอย่างสมเกียรติต่อเหยื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์
5.การปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่มีรายงานว่าถูกทหารไทยควบคุมตัวอย่างไม่มีเงื่อนไข
ชุมชนชาวกัมพูชายังแสดงความขอบคุณต่อผู้นำนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย สำหรับการแทรกแซงและการเรียกร้องให้ใช้ความอดทนอดกลั้นหลังจากเหตุการณ์
ผู้จัดงานชุมนุมระบุว่า การชุมนุมนี้เน้นย้ำถึงความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวกัมพูชาในต่างแดนในการแสวงหาสันติภาพตามแนวชายแดนและความยุติธรรมให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ.