กัมพูชาลั่นไม่ประนีประนอมอำนาจอธิปไตยหรือศักดิ์ศรีของชาติ อ้างไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศชัดเจน

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาเตือนไทยว่าจะไม่ประนีประนอมยอมความเรื่องอำนาจอธิปไตยหรือศักดิ์ศรีของชาติ หลังจากสิ่งที่พนมเปญระบุว่าเป็นการโจมตีโดยเจตนาของกองกำลังทหารของไทยต่อพลเรือนชาวกัมพูชาใกล้ชายแดนจ.บันเตียเมียนเจย สำนักข่าวแคมโบเดียเดลี่รายงาน
ในคำแถลงที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในวันนี้ (14) พฤฒสภากัมพูชา (สภาสูง) ระบุว่า การยิงที่หมู่บ้านเปรยจันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ไม่สามารถโต้แย้งได้ คำแถลงยังระบุว่าการกระทำของทหารไทยเป็นการโจมตีพลเรือนชาวกัมพูชา และละเมิดอธิปไตยของประเทศ โดยเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวที่น่าตำหนิอย่างยิ่ง
คำแถลงของพฤฒสภาระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พฤฒสภากัมพูชาระบุเพิ่มว่า ไทยไม่เพียงแต่กล่าวหากัมพูชาโดยไม่มีมูลความจริงเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษา คณะลูกขุน และผู้ประหาร จากการตัดสินเพียงฝ่ายเดียวว่าใครถูกใครผิด พฤฒสภาเตือนว่าความพยายามใดๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนชาวกัมพูชาจะเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างแข็งแกร่งที่สุด
ด้านกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุวันนี้ (14) ว่า กองกำลังของไทยได้เปิดฉากยิงพลเรือน 2 ครั้ง ที่หมู่บ้านเปรยจัน โดยการยิงรอบแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.50 น. และรอบที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17.54 น. กระทรวงฯ ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ณ ที่เกิดเหตุ
เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่มีอยู่ เขาเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างอิสระต่อเหตุการณ์นี้ และเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและให้ความยุติธรรมแก่เหยื่อชาวกัมพูชา
เตีย เซยฮา ยังเรียกร้องให้ไทยยุติสิ่งที่เขาระบุว่าเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ที่คุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยทันที และให้เคารพข้อตกลงหยุดยิง ปฏิญญาสันติภาพ และพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ.