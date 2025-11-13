นักลงทุนเกาหลีใต้กังวลเวียดนามวางแผนปรับลดการอุดหนุนอุตสาหกรรมไฮเทค ชี้อาจกระทบลงทุนใหม่

รอยเตอร์ - บริษัทของเกาหลีใต้ ที่รวมทั้งซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ต่างมีความกังวลเกี่ยวกับแผนของเวียดนามที่จะปฏิรูปแรงจูงใจต่างๆ สำหรับภาคส่วนเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเตือนว่าอาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และส่งผลกระทบต่อการลงทุนใหม่ เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุ
คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเวียดนามกับสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งนอกจากภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนาม 20% ที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนส.ค. แล้ว ทำเนียบขาวยังขู่ที่จะเรียกเก็บภาษี 40% กับสินค้าที่ต้องพึ่งพาส่วนประกอบจากต่างประเทศ และภาษีนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกิดขึ้น ที่เป็นภาคส่วนที่ผู้ผลิตเกาหลีครองตลาดในเวียดนาม
เป็นเวลาหลายทศวรรษที่เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2567 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนาม ซัมซุง นักลงทุนรายใหญ่ที่สุด ครองส่วนแบ่งการส่งออกของเวียดนามมากกว่า 1 ใน 10 และผลิตโทรศัพท์มือถือคิดเป็น 60% ของยอดขายทั่วโลกในเวียดนาม
ประธานหอการค้าเกาหลี (Kocham) ในเวียดนาม ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเทคโนโลยีขั้นสูง ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ได้รับก่อนหน้านี้
“สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อเป้าหมายการพัฒนาระยะกลางและระยะยาวของเวียดนาม รวมทั้งการขยายการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ประธานหอการค้าเกาหลีในเวียดนามระบุ
กฎหมายฉบับแก้ไขจะยกเลิกบทบัญญัติเดิมที่ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดในด้านภาษี อากร และที่ดิน แก่บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงบางแห่ง โดยร่างกฎหมายดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาเวียดนาม ที่มีกำหนดลงมติรับรองในเดือนธ.ค.นี้
หลายปีที่ผ่านมา ซัมซุงเสียภาษีเพียง 5% ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ แต่เมื่อปีที่แล้ว เวียดนามได้เริ่มใช้ภาษีขั้นต่ำทั่วโลก 15% สำหรับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่เป็นโครงการริเริ่มนำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งตัดสิทธิประโยชน์มาตรการภาษีขั้นต่ำที่เคยใช้ก่อนหน้านี้
ฮานอยได้ให้คำมั่นว่าจะชดเชยให้กับนักลงทุนรายใหญ่ แต่บริษัทต่างๆ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงการชดเชยดังกล่าวหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่เกาหลีรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามเพื่อให้สามารถพูดคุยได้อย่างอิสระกล่าวว่าซัมซุงเป็นหนึ่งในบริษัทที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิรูป แต่เขาระบุว่าบริษัทไม่ได้ขู่จะระงับการลงทุน
เจ้าหน้าที่ชาวเกาหลีคนที่ 2 ที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับสื่อ กล่าวว่าการลดแรงจูงใจที่อาจเกิดขึ้นนั้น อาจส่งผลให้นักลงทุนชาวเกาหลีต้องแบกรับภาระภาษีที่หนักขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทซัมซุงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
เงินลงทุนที่บริษัทเกาหลีใต้ให้คำมั่นเพิ่มขึ้น 15% เป็น 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี้นี้ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามข้อมูลจากรัฐบาลเวียดนาม
Kocham ยังเรียกร้องให้มีการตกลงเรื่องกฎการขนถ่ายสินค้าที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลในการเจรจาการค้าระหว่างเวียดนามและสหรัฐฯ เพื่อให้นักลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ คำแถลงของ Kocham ระบุ
ทั้งนี้ วอชิงตันขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามและจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 40% ที่สหรัฐฯ ระบุว่าพึ่งพาส่วนประกอบที่นำเข้าจากจีนและประเทศที่ 3 มากเกินไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดว่าสินค้าใดจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงขึ้น.