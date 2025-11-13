สหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มติดอาวุธ DKBA ในพม่าฐานสนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์

รอยเตอร์ - สหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินกับกลุ่มติดอาวุธของพม่าจากการสนับสนุนปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าชาวอเมริกันจากดินแดนที่พวกเขาควบคุมอยู่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีผู้คนหลายแสนคนถูกค้ามนุษย์โดยแก๊งอาชญากรทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวง ซึ่งศูนย์หลอกลวงหลายแห่งตั้งอยู่ในพม่าที่กำลังเผชิญกับภาวะสงคราม
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรล่าสุดที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายหลอกลวง มีเป้าหมายที่กองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (DKBA) และผู้นำของกลุ่ม 4 คน รวมถึงหน่วยงานและบุคคลที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมของชาวจีน
“เครือข่ายอาชญากรที่ปฏิบัติการในพม่ากำลังขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก ผ่านการหลอกลวงทางออนไลน์” จอห์น เฮอร์ลีย์ ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน กล่าว
“เครือข่ายเหล่านี้ยังค้ามนุษย์และเติมเชื้อไฟให้กับสงครามกลางเมืองที่โหดร้ายของพม่า ฝ่ายบริหารจะยังคงใช้ทุกเครื่องมือที่มีจัดการกับอาชญากรไซเบอร์เหล่านี้ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบัติการอยู่ที่ใด และเพื่อปกป้องครอบครัวชาวอเมริกันจากการถูกเอาเปรียบ” จอห์น เฮอร์ลีย์ ระบุ.