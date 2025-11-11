กัมพูชาขอไทยเลี่ยงลาดตระเวนในพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดเก่า หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้เรียกร้องให้ไทยหลีกเลี่ยงการลาดตระเวนในพื้นที่ทุ่นระเบิดเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดจากความขัดแย้งในอดีต เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากทุ่นระเบิดเก่าและก่อให้เกิดความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นตามแนวชายแดน
พล.ท.มาลี สุเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์การระเบิดของทุ่นระเบิดเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บขณะลาดตระเวนในพื้นที่กัมพูชาอ้างว่ามีทุ่นระเบิดหลงเหลือจากความขัดแย้งในอดีต
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่าสื่อไทยหลายสำนักได้รายงานอ้างคำกล่าวของผู้นำและเจ้าหน้าที่ทหารของไทยที่กล่าวหาว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ และอ้างว่าเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวในจ.พระวิหาร โดยกระทรวงกลาโหมได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยอย่างหนักแน่น
“กระทรวงกลาโหมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า นับตั้งแต่กัมพูชาเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาวา กัมพูชายังคงปฏิบัติตามหลักการและพันธสัญญาต่อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ กัมพูชาขอยืนยันว่าไม่ได้ใช้หรือวางทุ่นระเบิดใหม่ใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพลเรือน” คำแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุ
กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังย้ำว่า แม้จะมีความพยายามกำจัดทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดที่หลงเหลือจากความขัดแย้งในอดีต ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของสาธารณชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งไทย
“จากบริบทดังกล่าว กระทรวงกลาโหมขอเรียกร้องให้ไทยหลีกเลี่ยงการลาดตระเวนในพื้นที่ทุ่นระเบิดเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเขตปนเปื้อนทุ่นระเบิดซึ่งเป็นผลของความขัดแย้งในอดีต เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการระเบิดของทุ่นระเบิดเก่า ที่อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น” คำแถลงระบุต่อ
ด้านภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ระบุว่ากองกำลังทหารของทั้งกัมพูชาและไทยตามแนวชายแดนได้ติดต่อสื่อสารกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และสถานการณ์ยังคงสงบ โดยไม่มีรายงานความตึงเครียดใดๆ
“กระทรวงกลาโหมของกัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับไทยเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับประกันความมั่นคงและความปลอดภัยของพลเรือน ตามถ้อยแถลงระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568” คำแถลงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ระบุ.