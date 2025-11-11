ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนชี้รัฐบาลทหารพม่าจัดเลือกตั้งท่ามกลางความวุ่นวายเป็นสิ่งที่ยากเกินเข้าใจ

เอเอฟพี - ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า พม่าที่กำลังตกอยู่ในภาวะระส่ำระสาย การระดมทิ้งระเบิด และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ไม่มีทางที่จะสามารถจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมได้ในเดือนหน้า
กองทัพพม่าเข้ายึดอำนาจจากการรัฐประหารในปี 2564 ที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง แต่ประกาศว่าการเลือกตั้งเป็นโอกาสสำหรับการสร้างความปรองดอง
รัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศได้ยกย่องว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. เป็นหนทางสู่สันติภาพ แต่การลงคะแนนเสียงจะถูกปิดกั้นจากกลุ่มติดอาวุธ และผู้สังเกตการณ์มองว่าการเลือกตั้งนี้เป็นเพียงกลอุบายเพื่อปกปิดการปกครองของทหารที่ยังจะดำเนินต่อไป
“สถานการณ์ในพม่าไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมากพอ และประชาชนกำลังทุกข์ทรมาน” โวลเคอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพี
เขากล่าวว่ากองทัพจำกัดพื้นที่สาธารณะอย่างสิ้นเชิง โดยผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามถูกควบคุมตัว นักข่าวถูกสังหาร การระดมทิ้งระเบิดโจมตีพลเรือนยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา และสงครามกลางเมืองยังคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่
“การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ จะพูดได้อย่างไรว่าการเลือกตั้งนี้มีความเสรีและเป็นธรรม และการเลือกตั้งจะจัดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อพื้นที่บางส่วนของประเทศไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของใครเลย กองทัพเป็นฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้ง และปราบปรามประชาชนมาเป็นเวลาหลายปี” โวลเคอร์ เติร์ก กล่าว
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบธรรม เนื่องจากอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยถูกปลดจากตำแหน่งและถูกจำคุกในการรัฐประหาร ส่วนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามถูกยุบพรรค
รัฐบาลทหารยึดอำนาจจากข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการโกงการเลือกตั้งในปี 2563 ที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยชนะอย่างถล่มทลาย
นับตั้งแต่นั้นมา สงครามกลางเมืองหลายฝ่ายได้แผ่ลามไปทั่วประเทศ โดยรัฐบาลทหารสูญเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศให้กับกองกำลังติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตยและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ทรงอิทธิพล
ทั้งนี้ ยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากสงครามกลางเมืองในพม่า
กลุ่มติดอาวุธได้ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้งในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมอยู่ อย่างไรก็ตาม การประท้วงต่อต้านการเลือกตั้งมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี.