ไต้ฝุ่นคัลแมกีซัดฝั่งเวียดนามทำซากเรือโบราณหลายร้อยปีโผล่กลางหาด

เอเอฟพี - การกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นคัลแมกีได้เผยให้เห็นซากเรือโบราณอายุหลายร้อยปีในเวียดนาม ที่กลายเป็นโอกาสในการกู้สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
เรือลำนี้ที่มีความยาวอย่างน้อย 17.4 เมตร ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 2566 นอกชายฝั่งเมืองฮอยอัน โดยลำตัวเรือที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์แม้จะผ่านคลื่นลมแรงของทะเลมาหลายร้อยปี ได้จมลงใต้น้ำอีกครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถกู้ขึ้นมาได้
ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้ระบุอายุของซากเรือ แต่การค้นพบเบื้องต้นชี้ว่าเรือลำนี้สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 14-16 ที่เป็นช่วงที่เมืองฮอยอัน ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก เป็นศูนย์กลางการค้าผ้าไหม เซรามิก และเครื่องเทศของภูมิภาค
“ตอนนี้เรากำลังเตรียมการขออนุญาตการขุดค้นฉุกเฉิน” ฝ่าม ฝู หง็อก ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโลกฮอยอัน กล่าวกับเอเอฟพี หลังจากซากเรือโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากพายุไต้ฝุ่นคัลแมกีพัดผ่านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
“การค้นพบเรือโบราณลำนี้เป็นหลักฐานชัดเจนถึงบทบาททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของฮอยอันในการค้าระดับภูมิภาค” ฝ่าม ฝู หง็อก กล่าว พร้อมเสริมว่าเรือถูกค้นพบอีกครั้งในคราวนี้อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น
ทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อนุรักษ์ฮอยอัน มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในนครโฮจิมินห์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เคยสำรวจซากเรือเมื่อปีก่อน
นอกจากการประเมินอายุคร่าวๆ แล้ว พวกเขายังพบว่าเรือสร้างขึ้นจากไม้เนื้อแข็งที่ทนทานและมีความแข็งแรงสูง และเสริมด้วยวัสดุกันน้ำเพื่อปิดรอยต่อของเรือ
“โครงสร้างเรือบ่งชี้ว่าเรือลำนี้มีความสามารถในการเดินทางระยะไกล ซึ่งน่าจะใช้เพื่อการค้าทางทะเลหรือปฏิบัติการทางเรือ” ศูนย์ฮอยอันระบุในคำแถลงก่อนหน้านี้
โบราณวัตถุชิ้นนี้มีความเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงหากไม่ได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน เนื่องจากการกัดเซาะรุนแรงของชายฝั่งและการเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครั้งของเรือ
ซากเรือยังคงมองเห็นได้ชัดในวันจันทร์ โดยมีฝูงชนมารวมตัวกันบนชายหาดเพื่อชมโครงเรือ.