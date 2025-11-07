มาลีแถลงกัมพูชา-ไทยเตรียมถอนอาวุธหนักขั้นที่ 2 เสาร์นี้

MGR ออนไลน์ - พลโทมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่ากัมพูชาและไทยจะดำเนินการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ตามแนวชายแดนขั้นที่ 2 ของระยะที่ 1 ในวันที่ 8 พ.ย. นี้
ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ลงนามร่วมกันระหว่างพลโทโปว เฮง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา และพลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ของไทย เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา
พลโทมาลี โสเจียตา ระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ขั้นที่ 1 เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ภายใต้การสังเกตการณ์และการตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) และย้ำว่ากัมพูชาจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายไทย เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานที่ตกลงไว้จะดำเนินการอย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา และกองทัพภาคที่ 2 ของไทย ได้จัดการประชุมพิเศษของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในแผนการที่เป็นรูปธรรมสำหรับการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ที่มีอานุภาพทำลายล้างอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ความพยายามร่วมกันที่มีเป้าหมายเพื่อลดความตึงเครียดทางทหารตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ ระยะแรกของกระบวนการเคลื่อนย้ายกำลังดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. จนถึงวันที่ 21 พ.ย.