ทร.พม่าจัดซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในทะเลอันดามัน 10-14 พ.ย.นี้

MGR Online - กองทัพเรือพม่า เตรียมจัดซ้อมรบทางทะเลด้วยกระสุนจริงในทะเลอันดามัน นอกชายฝั่งมะริด 10-14 พ.ย.นี้ แต่ปีนี้ ไม่ระบุว่ากองทัพเรือรัสเซียเข้าร่วมด้วยหรือไม่
วันที้ 5 พฤศจิกายน 2568 The Global New Light of Myanmar สื่อทางการของรัฐบาลเมียนมา รายงานว่า ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ กองทัพพม่า จะจัดการซ้อมรบทางทะเลด้วยอาวุธจริงในน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลอันดามัน ห่างจากชายฝั่งฟากตะวันตกของจังหวัดมะริด ภาคตะนาวศรี ห่างจากชายแดนประเทศไทยทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 300 กิโลเมตร
การซ้อมรบครั้งนี้ เป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือผิวน้ำ เรือดำน้ำ และอากาศยาน กองทัพเรือจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังเรือทุกประเภท ทั้งเรือประมง เรือขนส่งสินค้า และเรือโดยสาร ที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านบริเวณนี้ ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางที่ปลอดภัย คือ ห่างจากเขตฝึกซ้อมในรัศมีไม่น้อยกว่า 5 ไมล์ ส่วนเครื่องบินที่ต้องบินผ่านบริเวณนี้ ต้องบินในระดับความสูงไม่น้อยกว่า 15,000 ฟุต
กองทัพเรือพม่า ได้จัดการซ้อมรบทางทะเลด้วยอาวุธจริงบริเวณอันดามันเป็นประจำแทบทุกปี โดย 2 ปีก่อนหน้านี้ เป็นการซ้อมรบที่กองทัพเรือรัสเซียได้ส่งเรือรบเข้าร่วมซ้อมด้วย
การซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพเรือพม่ากับกองทัพเรือรัสเซียในทะเลอันดามัน จัดครั้งแรกระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 ครั้งต่อมา ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2567 ซึ่งในครั้งที่ 2 นั้นกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียได้ส่งเรือคอร์เวต 4 ลำ และเรือขนส่งอีก 1 ลำ มาร่วมฝึกซ้อมด้วย
อย่างไรก็ตาม ในข่าวของ The Global New Light of Myanmar เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ไม่ได้ระบุว่า การซ้อมรบทางทะเลที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ มีกองทัพเรือของรัสเซียมาร่วมซ้อมรบด้วยหรือไม่
ทะเลอันดามัน ซึ่งมีชื่อในภาษาพม่าว่าทะเล"กับปะลี" (ကပ္ပလီ) และเดิมในอดีต ทะเลอันดามันเคยถูกเรียกเป็นทะเลพม่ามาก่อน