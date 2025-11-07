สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้กัมพูชา หลังทรัมป์ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามข้อตกลงหยุดยิง

รอยเตอร์ - สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธกับกัมพูชาในวันพฤหัสฯ (6) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในปี 2564 รัฐบาลของโจ ไบเดน ได้กำหนดมาตรการห้ามส่งออกอาวุธไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ โดยอ้างถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของกองทัพจีนในประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
แต่หลังจากทรัมป์ได้รับการยกย่องว่านำไทยและกัมพูชามาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อยุติการสู้รบบริเวณชายแดนของสองประเทศที่ปะทุขึ้นในเดือนก.ค. มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ได้ยกเลิกมาตรการดังกล่าว ตามที่ระบุในประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ
“จากความมุ่งมั่นในการแสวงหาสันติภาพและความมั่นคงของกัมพูชา รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสหรัฐฯ อีกครั้งในความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจึงได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธกับกัมพูชา” ประกาศระบุ
ประกาศระบุว่าการขายอาวุธให้กัมพูชาจะได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี และขึ้นอยู่กับเกณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าความกังวลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับอิทธิพลทางทหารของจีนในกัมพูชาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขยายฐานทัพเรือเรียมของจีนมาเป็นเวลาหลายปี ที่อาจทำให้จีนมีฐานทัพใกล้น่านน้ำพิพาทในทะเลจีนใต้
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ไม่ได้ตอบสนองทันทีต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์
การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจาก พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวหลังการพบหารือกับ เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ในมาเลเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เขาได้ตกลงที่จะเริ่มการฝึกซ้อมรบร่วมทวิภาคีกับกัมพูชาอีกครั้ง
เมื่อต้นสัปดาห์ ทรัมป์ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงฉบับปรับปรุงระหว่างไทยและกัมพูชาในมาเลเซีย ที่ต่อยอดจากข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้ ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการโทรศัพท์ของทรัมป์ได้ยุติความขัดแย้ง ในความพยายามที่จะยุติการสู้รบที่หนักหน่วงที่สุดระหว่างไทยและกัมพูชาในรอบกว่าทศวรรษ ที่ทำให้ทหารเสียชีวิตหลายสิบนาย และทำให้พลเรือนหลายแสนคนต้องพลัดถิ่น
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชากล่าวระหว่างพิธีลงนามว่าเขาได้เสนอชื่อทรัมป์ชิงรางวัลโนเบลสันติภาพจากบทบาทของเขาในการยุติการสู้รบ.