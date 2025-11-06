ผลกระทบภาษีทรัมป์ ทำเวียดนามส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

รอยเตอร์ - การส่งออกของเวียดนามในเดือนต.ค. ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงเร็วขึ้นเนื่องจากประเทศที่พึ่งพาการค้าแห่งนี้กำลังปรับตัวเข้ากับภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในวันพฤหัสฯ (6)
เวียดนามยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาหารือกับวอชิงตันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น ในเดือนส.ค. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามมายังสหรัฐฯ ที่ 20% เพื่อลดการขาดดุลการค้าจำนวนมากของสหรัฐฯ กับเวียดนาม
ภาษีดังกล่าวทำให้การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามชะลอตัวลง แต่ความไม่สมดุลทางการค้ากับสหรัฐฯ ยังคงอยู่ โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี เวียดนามเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ สูงถึง 111,000 ล้านดอลลาร์ ที่น่าจะเป็นสถิติสูงสุดประจำปีอีกครั้ง ตามข้อมูลของเวียดนาม
ทั้งนี้ สหรัฐฯ ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการค้าเนื่องจากรัฐบาลกลางยังคงปิดทำการ
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าในเดือนต.ค. มูลค่าการส่งออกโดยรวมของเวียดนามลดลง 1.5% เหลือ 42,050 ล้านดอลลาร์ จากเดือนก.ย. ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลง 1% เหลือ 39,450 ล้านดอลลาร์
รายงานระบุว่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.2% เหลือ 13,400 ล้านดอลลาร์ ที่นับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 จากที่ลดลง 1.4% ในเดือนก.ย.
แต่ข้อมูลระบุว่า มูลค่าการส่งออกรวมในเดือนต.ค. สูงกว่าปีก่อนหน้า 17.5% ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของประเทศจากข้อตกลงการค้าหลายฉบับกับพันธมิตรทั่วโลก
ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในภาคส่วนที่พึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐฯ การส่งออกโทรศัพท์มือถือไปยังสหรัฐฯ จากเวียดนาม ลดลง 15.2% ในเดือนต.ค. จากเดือนก.ย. และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานหลายเดือน แม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นจากสหรัฐฯ ก็ตาม
บริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดจากเวียดนามไปยังสหรัฐฯ
ส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐฯ ลดลง 7% ในเดือนนี้ ขณะที่การส่งออกรองเท้าเพิ่มขึ้น 15% ที่ช่วยชดเชยการส่งออกที่ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้บางส่วน เวียดนามเป็นศูนย์กลางสำคัญของผู้ผลิตเครื่องแต่งกายและรองเท้าจากตะวันตก เช่น ไนกี้ และอาดิดาส
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 10.8% จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.4% จากเดือนก.ย. แต่กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศลดลงมากกว่า 1 ใน 4 เหลือ 2,500 ล้านดอลลาร์จากเดือนก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่ตกลงกันใหม่เพิ่มขึ้น 24.2% เป็นเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. สัญญาณที่บ่งชี้ถึงความสนใจจากบริษัทข้ามชาติ ที่การเติบโตของประเทศยังคงต้องพึ่งพาอย่างมาก
สำหรับยอดค้าปลีกในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 7.2% จากปีก่อนหน้า และดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.25% จากปีก่อนหน้านี้ ข้อมูลระบุ.