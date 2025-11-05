ฮุน มาเนตคุยความสัมพันธ์สหรัฐฯ-กัมพูชากำลังดีขึ้น หลังพบหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูง

MGR ออนไลน์ - ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ กำลังดีขึ้น โดยทั้งสองประเทศกำลังมุ่งสู่ความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในภาคส่วนสำคัญๆ หลังจากลงนามข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับใหม่
ผู้นำกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กว่าการพบหารือกับไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กิจการเอเชียตะวันออก-แปซิฟิก ในวันอังคารที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นไปที่การขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีในสาขาต่างๆ ที่รวมถึงการค้า การลงทุน การป้องกันประเทศ และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งการหารือยังครอบคลุมถึงการติดตามความคืบหน้าของถ้อยแถลงร่วมกัวลาลัมเปอร์ระหว่างกัมพูชาและไทย
ฮุน มาเนต ระบุว่าเขายืนยันความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและจริงใจของกัมพูชาในการปฏิบัติตามถ้อยแถลงสันติภาพเพื่อรับประกันเสถียรภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน และเปลี่ยนชายแดนให้เป็นเขตสันติภาพและการพัฒนา
ในคำแถลงอีกฉบับหนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชายืนยันว่าปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับดีซอมบรีในวันเดียวกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในหลายสาขา
บรรยากาศที่อบอุ่นขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และกัมพูชา เกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาระดับสูงหลายเหตุการณ์ เช่นในวันที่ 28 ก.ค. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ช่วยเป็นคนกลางในการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดน นอกจากนี้สองประเทศยังบรรลุข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน โดยวอชิงตันตกลงที่จะจำกัดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าของกัมพูชาไว้ที่ 19% ขณะที่พนมเปญลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมจากสหรัฐฯ ลงเป็นศูนย์
ต่อมา กัมพูชาได้ให้การรับรองต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการเสนอชื่อทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และให้คำมั่นที่จะจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX จำนวน 8 ลำ
หลังจากนั้นไม่นาน ทำเนียบขาวได้ประกาศว่าจะยกเลิกการห้ามส่งอาวุธให้กัมพูชา ขยายทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยกัมพูชาที่สถาบันทหารของสหรัฐฯ รวมทั้งเวสต์พอยต์ และโรงเรียนนายร้อยอากาศ และกลับมาดำเนินการฝึกซ้อมรบร่วม “อังกอร์ เซนทิเนล” ระหว่างสองประเทศอีกครั้ง
ทำเนียบขาวยังยืนยันว่าวอชิงตันและพนมเปญได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความพยายามร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมุ่งเน้นที่การค้ายาเสพติดและเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ ที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.