ไต้หวันคุมตัวผู้ต้องหา 25 ราย ยึดทรัพย์ $150 ล้านโยง &'ปรินซ์กรุ๊ป-เฉินจื้อ&'

รอยเตอร์ - อัยการไทเปกล่าววันนี้ (4) ว่าได้ควบคุมผู้ต้องหา 25 คน และยึดทรัพย์สินมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 147 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่เชื่อมโยงกับบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) เครือข่ายข้ามชาติที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการศูนย์หลอกลวงจำนวนมาก
ทรัพย์สินดังกล่าวยังรวมถึงรถยนต์หรู 26 คัน อสังหาริมทรัพย์ และบัญชีธนาคาร ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายและเฉิน จื้อ นักธุรกิจชาวกัมพูชา ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการใช้แรงงานบังคับ อัยการระบุในคำแถลง
“กลุ่มดังกล่าวได้ดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีและการพนันออนไลน์ผ่านศูนย์หลอกลวงที่ใช้แรงงานบังคับที่ตั้งขึ้นอยู่ทั่วกัมพูชา รายได้จากการหลอกลวงเหล่านี้ถูกโอนผ่านบริษัทบังหน้าที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป ในหลายประเทศ และฟอกเงินโดยการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์ จากเหตุดังกล่าวจึงเป็นการปกปิดผลประโยชน์ที่ได้จากอาชญากรรม” คำแถลงระบุ
ทั้งนี้ รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อเฉิน จื้อ หรือตัวแทนเพื่อขอความคิดเห็นได้
เมื่อเดือนที่ผ่านมา ตำรวจสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 115.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
การยึดทรัพย์ในสิงคโปร์และไต้หวันเกิดขึ้นหลังจากอังกฤษและสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ ที่ใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์หลอกลวงเหยื่อทั่วโลก
ไต้หวันระบุว่ามีพลเมืองบางส่วนถูกหลอกให้เดินทางไปยังกัมพูชาและพม่าเพื่อทำงานในศูนย์หลอกลวงเหล่านี้.