เวียดนามประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นป.1 ภายในปี 73 เพิ่มขีดความสามารถให้คนรุ่นใหม่

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลเวียดนามจะกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายในปี 2573 ที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ของประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
เป้าหมายดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในโครงการ ‘การนำภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษาที่ 2 ในโรงเรียนสำหรับปี 2568-2578 ภายใต้วิสัยทัศน์ถึงปี 2588’ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม
รายงานระบุว่าภายใต้แผนดังกล่าว โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศจะต้องสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แทนนโยบายปัจจุบันที่กำหนดให้สอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น
กระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการริเริ่มนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสร้างระบบนิเวศของภาษาต่างประเทศทั่วทั้งระบบการศึกษา เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถระดับโลก และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ กระทรวงฯ ได้วางแผนที่จะยกระดับการฝึกอบรมครู การประยุกต์ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ทางดิจิทัล และ AI และการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทางการคาดการณ์ว่าจะต้องมีครูสอนภาษาอังกฤษเพิ่ม 12,000 คน สำหรับโรงเรียนอนุบาล และอีก 10,000 คน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมกับการฝึกอบรมหรือยกระดับทักษะครูอีก 200,000 คน เพื่อสอนภาษาอังกฤษภายในปี 2573
รายงานระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของโปลิตบูโรในปี 2566 ที่เรียกร้องให้มีการศึกษาภาษาต่างประเทศที่เข้มข้นขึ้น และการนำภาษาอังกฤษมาใช้เป็นภาษาที่ 2 ในโรงเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบูรณาการและการพัฒนาของประเทศ
ภายในปี 2578 กระทรวงศึกษาธิการฯ คาดว่านักเรียนทุกคนจะเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง.