ชาวเวียดนามเร่งทำความสะอาดเมืองฮอยอันหลังน้ำเริ่มลด เตรียมรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

รอยเตอร์ - นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าเมืองโบราณฮอยอันของเวียดนาม ขณะที่ชาวบ้านกำลังเร่งทำความสะอาดดินโคลนและเศษซากต่างๆ เพื่อเปิดเมืองมรดกโลกของยูเนสโกแห่งนี้อีกครั้ง หลังเผชิญน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ภาคกลางของประเทศ และทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35 คน
ข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่า การท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโดยที่พัก ร้านอาหาร และการจำหน่ายตั๋ว ถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของเมืองฮอยอัน และยังสร้างรายได้เกือบ 2 ใน 3 ของรายได้ในภูมิภาคเมื่อปีที่แล้ว โดยเมืองนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 4.4 ล้านคน รวมถึงชาวต่างชาติ 3.6 ล้านคน
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างพากันเดินอยู่ตามริมแม่น้ำและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา แม้ว่าโรงแรม ร้านโคมไฟ และร้านอาหารส่วนใหญ่ในเมืองยังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดเพื่อเตรียมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบก่อนที่ฤดูท่องเที่ยวจะมาถึง
อุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ถนนสายต่างๆ และบ้านไม้เก่าแก่หลายศตวรรษในเมืองฮอยอันจมอยู่ใต้น้ำ และทำให้ธุรกิจหลายร้อยแห่งต้องปิดชั่วคราว
แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขความเสียหายทางการเงินอย่างเป็นทางการ แต่เจ้าของร้านค้ารายย่อยหลายรายระบุว่าความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านด่ง หรือคิดเป็นเงินหลายพันดอลลาร์
ส่วนเมืองเถือะเทียนเว้ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกัน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมป้อมปราการที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเตือนถึงระดับน้ำในแม่น้ำที่สูงขึ้นและความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำ เนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
น้ำท่วมยังทำให้มีผู้สูญหาย 5 คน บ้านเรือนกว่า 16,000 หลังและพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5,300 เฮกตาร์จมอยู่ใต้น้ำ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลระบุว่ามีประชาชนราว 75,000 คน ยังประสบปัญหาไฟฟ้าดับ.