หลวงน้ำทาเซ็น MOU เตรียมสร้างทางด่วน"บ่อเต็น-นาเตย"

MGR Online - แขวงหลวงน้ำทาเซ็น MOU ผู้รับเหมา สำรวจแนวทางด่วนจากหน้าด่านชายแดนบ่อเต็นลงมายังสามแยกนาเตย ที่เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนสาย"ยูนนาน-เวียงจันทน์" ให้เวลาทำผลศึกษาความเป็นไปได้ 90 วัน
รายงานข่าวจากแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา องค์การปกครองแขวงหลวงน้ำทา โดยนายอ่อนจัน คำพาวง รองเจ้าแขวง ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับนายอานีไซ สุขะวง ประธานบริษัทล้านช้างก่อสร้าง ขัว-ทาง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 3 โครงการ ประกอบด้วย
1.โครงการสร้างทางด่วนจากหน้าด่านชายแดนบ่อเต็น มายังสามแยกนาเตย ซึ่งเป็นแนวเส้นทางใหม่
2.โครงการบูรณะ ซ่อมแซม ทางหลวงสาย 13 เหนือ ระยะทาง 18 กิโลเมตร จากหน้าด่านชายแดนบ่อเต็นไปยังพื้นที่เชื่อมต่อกับแขวงอุดมไซ
3. โครงการบูรณะเส้นทางสาย R3a ระยะทาง 28 กิโลเมตร จากสามแยกนาเตยไปยังสามแยกบ้านบวมเพียง ทางเข้าตัวเมืองหลวงน้ำทา
นายจันทะจอน แก้วละคอน หัวหน้าแขนงขัวทาง แขวงหลวงน้ำทา กล่าวรายงานสรุปว่า MOU ฉบับนี้ อนุญาตให้บริษัทล้านช้างก่อสร้าง ขัว-ทาง ลงพื้นที่สำรวจ จัดทำบทวิพากษ์ทางเศรษฐกิจ-เทคนิค โดยให้เวลาในการจัดทำ 18 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามใน MOU และสามารถต่อได้อีก 6 เดือน โดยมีการวางเงินค้ำประกัน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ บริษัทบริษัทล้านช้างก่อสร้าง ขัว-ทาง ยังได้สนับสนุนเงินทุนแก่แขวงหลวงน้ำทา ในการพัฒนาเขตเมืองหลวงน้ำทากับอีก 4 บ้าน ได้แก่ บ้านนาเตย บ้านตีนตก บ้านบ่อเยียด และบ้านบ่อเต็น
โครงการทางด่วนจากหน้าด่านชายแดนบ่อเต็นมายังสามแยกนาเตย เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-บ่อเต็น ระยะทาง 440 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ
ระยะแรก ช่วงเวียงจันทน์-วังเวียง ระยะทาง 109 กิโลเมตร สร้างเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว
ระยะที่สอง ช่วงวังเวียง-หลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
ระยะที่สาม ช่วงหลวงพระบาง-อุดมไซ ระยะทางประมาณ 114 กิโลเมตร ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
ระยะที่สี่ ช่วงอุดมไซ-บ่อเต็น ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
นอกจากนี้ ทางด่วนเวียงจันทน์-บ่อเต็น ยังเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนสาย"ยูนนาน-เวียงจันทน์" เพราะเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ปลายทางของทางด่วนที่ด่านชายแดนบ่อเต็น จะเชื่อมเข้ากับทางด่วนบ่อเต็น-เชียงรุ่ง-คุนหมิง ของจีน ที่เปิดใช้งานมานานหลายปีแล้ว