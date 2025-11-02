ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในเวียดนามพุ่งเป็น 35 ราย สูญหายอีก 5 ราย

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเปิดเผยวันนี้ (2) ว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมในภาคกลางของประเทศในสัปดาห์นี้ ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 35 ราย และยังมีผู้สูญหายอีก 5 ราย
ฝนตกหนักซัดกระหน่ำจังหวัดชายฝั่งของเวียดนามตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง 1.7 เมตร ในช่วง 24 ชั่วโมง ของวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเวียดนามระบุในรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 35 รายในจังหวัดเว้ ดานัง เลิมด่ง และกว๋างจิ
เมืองโบราณฮอยอัน ที่เป็นมรดกโลกของยูเนสโก ถูกน้ำท่วมสูงถึงระดับเอว ประชาชนต้องใช้เรือไม้เดินทางผ่านเมือง หลังจากแม่น้ำในพื้นที่เอ่อล้นตลิ่งสูงสุดในรอบ 60 ปี
“ทุกคนตกใจหลังเกิดน้ำท่วม ประชาชนเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมแต่ไม่คิดว่าระดับน้ำจะสูงถึงขนาดนี้” ชาวเมืองฮอยอัน กล่าว
“บ้านหลายหลังไม่สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทัน ทำให้ทรัพย์สินจำนวนมากได้รับความเสียหาย ทุกคนรู้สึกสิ้นหวังจากความเสียหาย” ชายวัย 43 ปี กล่าว ขณะที่ฝนยังตกต่อเนื่องในวันอาทิตย์
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่า ขณะนี้มีบ้านเรือนกว่า 16,500 หลังถูกน้ำท่วม ปศุสัตว์และสัตว์ปีกมากกว่า 40,000 ตัวถูกน้ำพัดหาย และพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5,300 เฮกตาร์จมอยู่ใต้น้ำ
เมื่อต้นสัปดาห์ กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่ามีบ้านเรือนกว่า 100,000 หลังถูกน้ำท่วม และมีรายงานดินถล่มมากกว่า 150 ครั้ง
เวียดนามเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เผชิญกับพายุไต้ฝุ่นและมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับฝนตกหนักระหว่างเดือนมิ.ย.-ก.ย. ซึ่งโดยปกติแล้ว พายุไต้ฝุ่นหรือพายุโซนร้อนจะส่งผลกระทบต่อเวียดนามโดยตรงหรือนอกชายฝั่ง 10 ลูกในแต่ละปี แต่ในปี 2568 เวียดนามประสบกับพายุแล้ว 12 ลูก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ส่วนใหญ่เป็นพายุ น้ำท่วม และดินถล่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายในเวียดนาม 187 คน ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ และรัฐบาลได้ประเมินตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 610 ล้านดอลลาร์.