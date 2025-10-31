ยอดดับน้ำท่วมในเวียดนามเพิ่มเป็น 13 ราย นักท่องเที่ยวแห่ยกเลิกห้องพักในฮอยอัน

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามแถลงวันนี้ (31) ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคกลางของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 13 ราย ขณะที่ประชาชนในฮอยอันเริ่มทำความสะอาดหลังระดับน้ำท่วมลดลง
อุทกภัยที่เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักมากเป็นประวัติการณ์ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางจมอยู่ใต้น้ำในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยอดีตเมืองหลวงเก่าอย่างเมืองเว้ และเมืองฮอยอัน ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
ภาพถ่ายที่เผยแพร่ในสื่อของรัฐเผยให้เห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของทั้งสองเมืองยังคงจมอยู่ใต้น้ำ บ้านเรือนบางหลังจมถึงหลังคา
เวียดนามมักเผชิญกับพายุรุนแรงและน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูพายุตั้งแต่เดือนมิ.ย. จนถึงเดือนต.ค.
ในเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นท่าเรือสินค้าที่คึกคักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15-19 ระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงวันนี้
“ผมเคยเห็นน้ำท่วมหลายครั้ง แต่ครั้งนี้เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยเจอมา” เจิ่น วัน เตียน ชาวเมืองฮอยอัน อายุ 60 กล่าว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในเมืองฮอยอัย ที่เมื่อปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากกว่า 4.4 ล้านคน ที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 3.6 ล้านคน
“ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากทำให้ทรัพย์สินเสียหาย” เหวียน จิง ถวี ผู้จัดการโรงแรมกล่าว และโรงแรมของเขาต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์
รายงานของหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้มีผู้สูญหาย 11 ราย บ้านเรือนกว่า 116,000 หลัง และพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5,000 เฮกตาร์ ถูกน้ำท่วม ถนนและทางรถไฟได้รับความเสียหาย การจราจรถูกตัดขาดและไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่
รายงานยังระบุคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคกลางของประเทศ โดยมีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า 500 มิลลิเมตร ในบางพื้นที่ตั้งแต่เช้าวันศุกร์ไปจนถึงคืนวันเสาร์
“ผมหวังว่าน้ำท่วมจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก เพื่อที่เราจะได้เปิดโรงแรมได้อีกครั้ง เราทุกคนที่นี่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว” ถวี กล่าว.