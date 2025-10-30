ไม่เอาเลือกตั้ง! PDF ขู่จัดการ “เด็ดขาด” เหล่าดาราที่เล่นหนังหนุนการเลือกตั้งในพม่า

MGR Online - กองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงาออกแถลงการณ์ข่มขู่เหล่าศิลปิน ดาราเกือบ 20 คน ที่ร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นสนับสนุนการเลือกตั้งเมียนมา ชี้ทุกคนต้องถูกจัดการอย่างรุนแรงเด็ดขาดโดยศาลประชาชน
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) 5 กลุ่ม ได้เผยแพร่แถลงการณ์ข่มขู่จะจัดการกับบรรดาศิลปิน ดารา นักร้อง ที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งใหญ่ที่รัฐบาลทหารเมียนมากำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคมที่จะถึงนี้
PDF 5 กลุ่ม ที่ลงชื่อท้ายแถลงการณ์ข่มขู่ฉบับนี้ ประกอบด้วย กลุ่ม Yangon Army(YA) กลุ่ม Dark Shadowกลุ่ม Operation Frame (OF) กลุ่ม Mother Son Yangon Force และกลุ่ม Broken System
ในแถลงการณ์ได้ระบุชื่อศิลปิน 17 ราย ที่ตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่ครั้งนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทั้งหมดต่างร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้น ความยาว 36 นาที ที่ชื่อว่า ခေတ်သမိုင်းကို ဒုန်းစိုင်းမည့်သူများ หรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ Those who would destroy the progress of history with brute force (https://www.youtube.com/watch?v=cWmV1k5A0xk) ได้แก่ เหน่โต , มิ่นเมียต , เหน่วิน , เอชานหม่อง , ชูเล , เหม่มิ่นโม , อ่องข่าย , เงี๊ยตป่อจ่อ , อ่องโต , หน่ายลิน , ตวตแลต , ซูบาลิน , มินโหญ่ , อ๊กกาเปี่ยนยี , แยยิ่น , ยอป่อ , อ่องซินผิ่ว รวมถึงนักแสดงสมทบอีกหลายคน
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ခေတ်သမိုင်းကို ဒုန်းစိုင်းမည့်သူများ เป็นการนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนของสังคมเมียนมาหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มาบอกเล่า เช่น เรื่องราวในโรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน ซี่งเกิดความขัดแย้งทางความคิดของผู้คน มีการทำร้ายคนในหมู่บ้านที่ถูกมองว่าเป็น"ดะหลั่น" หรือสายข่าวของทหาร มีการวางระเบิดสถานที่สำคัญต่างๆ แต่บทสรุปในตอนท้ายของภาพยนตร์ระบุว่า ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆปรากฏออกมา แต่การเลือกตั้งจำเป็นต้องเกิดขึ้น
ในแถลงการณ์ข่มขู่ระบุว่า เหล่านักแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง ခေတ်သမိုင်းကို ဒုန်းစိုင်းမည့်သူများ ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ด้วยความรุนแรง โดยศาลประชาชน
แถลงการณ์ข่มขู่ฉบับนี้เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวที่ PDF กระทำต่อเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง ที่วางตัวเป็นกลาง หรือไม่ได้ออกมาร่วมเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหาร
มีรายงานว่า นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ศิลปิน ดารา นักร้อง ที่เคยไปร่วมงานซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐเมียนมา ล้วนเคยถูกข่มขู่และทำร้ายร่างกายโดย PDF
ก่อนหน้านี้ PDF เคยวางระเบิดบริเวณหน้าบ้านพักในกรุงย่างกุ้ง ของนักแสดงชื่อดัง เช่น ยานอ่อง กับหยิ่นแลต ส่วนรถยนต์ส่วนตัวของนักร้องดังโหย่งเล หรือกระต่ายน้อย ที่เคยออกมาเคลื่อนไหวเรื่องความแห้งแล้งและอากาศร้อนจัดในภาคสะกาย ก็ถูก PDF วางระเบิด รวมถึงนักร้องดัง ลิลลี่ ไหน่จ่อ ก็ถูก PDF ยิงจนเสียชีวิต เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็น"ดะหลั่น" หรือสายข่าวของทหาร