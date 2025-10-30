xs
ไม่เอาเลือกตั้ง! PDF ขู่จัดการ “เด็ดขาด” เหล่าดาราที่เล่นหนังหนุนการเลือกตั้งในพม่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ?????????????? ????????????????????? ซึ่งดาราที่ร่วมแสดงหนังเรื่องนี้ ต่างถูก PDF ขู่ว่าจะถูกจัดการอย่างรุนแรง
MGR Online - กองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงาออกแถลงการณ์ข่มขู่เหล่าศิลปิน ดาราเกือบ 20 คน ที่ร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นสนับสนุนการเลือกตั้งเมียนมา ชี้ทุกคนต้องถูกจัดการอย่างรุนแรงเด็ดขาดโดยศาลประชาชน

วันที่ 28 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) 5 กลุ่ม ได้เผยแพร่แถลงการณ์ข่มขู่จะจัดการกับบรรดาศิลปิน ดารา นักร้อง ที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งใหญ่ที่รัฐบาลทหารเมียนมากำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคมที่จะถึงนี้

PDF 5 กลุ่ม ที่ลงชื่อท้ายแถลงการณ์ข่มขู่ฉบับนี้ ประกอบด้วย กลุ่ม Yangon Army(YA) กลุ่ม Dark Shadowกลุ่ม Operation Frame (OF) กลุ่ม Mother Son Yangon Force และกลุ่ม Broken System

แถลงการณ์ของ PDF 5 กลุ่ม มีเนื้อหาข่มขู่เหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง ที่ออกมาสนับสนุนการเลือกตั้ง จะต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาด
ในแถลงการณ์ได้ระบุชื่อศิลปิน 17 ราย ที่ตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่ครั้งนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทั้งหมดต่างร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้น ความยาว 36 นาที ที่ชื่อว่า ခေတ်သမိုင်းကို ဒုန်းစိုင်းမည့်သူများ หรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ Those who would destroy the progress of history with brute force (https://www.youtube.com/watch?v=cWmV1k5A0xk) ได้แก่ เหน่โต , มิ่นเมียต , เหน่วิน , เอชานหม่อง , ชูเล , เหม่มิ่นโม , อ่องข่าย , เงี๊ยตป่อจ่อ , อ่องโต , หน่ายลิน , ตวตแลต , ซูบาลิน , มินโหญ่ , อ๊กกาเปี่ยนยี , แยยิ่น , ยอป่อ , อ่องซินผิ่ว รวมถึงนักแสดงสมทบอีกหลายคน

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ခေတ်သမိုင်းကို ဒုန်းစိုင်းမည့်သူများ เป็นการนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนของสังคมเมียนมาหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มาบอกเล่า เช่น เรื่องราวในโรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน ซี่งเกิดความขัดแย้งทางความคิดของผู้คน มีการทำร้ายคนในหมู่บ้านที่ถูกมองว่าเป็น"ดะหลั่น" หรือสายข่าวของทหาร มีการวางระเบิดสถานที่สำคัญต่างๆ แต่บทสรุปในตอนท้ายของภาพยนตร์ระบุว่า ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆปรากฏออกมา แต่การเลือกตั้งจำเป็นต้องเกิดขึ้น


ในแถลงการณ์ข่มขู่ระบุว่า เหล่านักแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง ခေတ်သမိုင်းကို ဒုန်းစိုင်းမည့်သူများ ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ด้วยความรุนแรง โดยศาลประชาชน

แถลงการณ์ข่มขู่ฉบับนี้เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวที่ PDF กระทำต่อเหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง ที่วางตัวเป็นกลาง หรือไม่ได้ออกมาร่วมเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหาร


มีรายงานว่า นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ศิลปิน ดารา นักร้อง ที่เคยไปร่วมงานซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐเมียนมา ล้วนเคยถูกข่มขู่และทำร้ายร่างกายโดย PDF

ก่อนหน้านี้ PDF เคยวางระเบิดบริเวณหน้าบ้านพักในกรุงย่างกุ้ง ของนักแสดงชื่อดัง เช่น ยานอ่อง กับหยิ่นแลต ส่วนรถยนต์ส่วนตัวของนักร้องดังโหย่งเล หรือกระต่ายน้อย ที่เคยออกมาเคลื่อนไหวเรื่องความแห้งแล้งและอากาศร้อนจัดในภาคสะกาย ก็ถูก PDF วางระเบิด รวมถึงนักร้องดัง ลิลลี่ ไหน่จ่อ ก็ถูก PDF ยิงจนเสียชีวิต เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็น"ดะหลั่น" หรือสายข่าวของทหาร













