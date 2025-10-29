บีบีซีเผยนักข่าวในสังกัดชาวเวียดนามถูกสอบสวน-ขวางเดินทางออกนอกประเทศ นักสิทธิวิตกเสรีภาพสื่อ

เอเอฟพี - สำนักข่าวบีบีซีเผยว่านักข่าวในสังกัดชาวเวียดนามถูกทางการสั่งห้ามเดินทางออกจากประเทศเป็นเวลาหลายเดือน ที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อในประเทศมากขึ้น
เวียดนามไม่มีเสรีภาพสื่อและปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างรุนแรง โดยติดอันดับประเทศที่คุมขังนักข่าวมากเป็นอันดับต้นของโลก โดยปัจจุบันมีนักข่าวถูกคุมขัง 28 คน ตามการระบุขององค์กรนักข่าวไร้พรมแดน
บีบีซีระบุในคำแถลงว่านักข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่งไม่สามารถเดินทางออกนอกเวียดนามได้เป็นเวลาหลายเดือน เนื่องจากทางการยึดบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง
“ในช่วงเวลาดังกล่าว นักข่าวของเราถูกทางการสอบสวนเป็นเวลาหลายวัน นักข่าวบีบีซีรายนี้อยู่ในเวียดนามเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางตามปกติและเยี่ยมครอบครัว” คำแถลง ระบุ
ด้านกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องของเอเอฟพีที่ขอความคิดเห็นในประเด็นนี้
สื่อทางการรายงานว่า โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเดินทางถึงกรุงลอนดอนในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับอังกฤษให้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
ฟิล โรเบิร์ตสัน ผู้อำนวยการฮิวแมนไรท์วอทช์เอเชีย กล่าวว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษควรบอกกับผู้นำเวียดนามว่าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและเวียดนามไม่สามารถเสริมสร้างได้หากมีการละเมิดเสรีภาพสื่อและสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้ง
เขากล่าวกับเอเอฟพีว่านักข่าวถูกสอบสวนอย่างละเอียด และกล่าวว่าหากไม่ดำเนินการใดๆ ในตอนนี้ นักข่าวอาจถูกจับกุมหรือเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้น
เมื่อปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ตัดสินจำคุก เหวียน หวู บิ่ง นักข่าว เป็นเวลา 7 ปี จากข้อกล่าวหาผลิตโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐ และในเดือนก.พ. เวียดนามได้ตัดสินจำคุกนักข่าวอิสระชั้นนำ จากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เป็นเวลา 30 เดือน.