"สอนไซ" นำ ครม.ลาว ลงนามถวายความอาลัย"สมเด็จพระพันปีหลวง"

MGR Online - "สอนไซ สีพันดอน" นำคณะรัฐมนตรีและแกนนำพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ที่สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์
เช้าวันนี้ (29 ต.ค.) นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้นำคณะรัฐมนตรีและเหล่าผู้นำระดับสูงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ เพื่อลงนามไว้อาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีลาว ได้วางพวงมาลาและลงนามในหนังสือไว้อาลัยที่สถานทูตจัดไว้ให้ โดยมีเนื้อความว่า
"ในนามรัฐบาล และประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งราชอาณาจักรไทย
การจากไปของพระองค์ ไม่เป็นแต่เพียงการสูญเสีย"แม่ผู้ยิ่งใหญ่" ที่เป็นมิ่งขวัญ เป็นที่เคารพรัก และเทอดทูนสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการสูญเสียญาติมิตรที่ใกล้ชิด ผู้ที่มีคุณงามความดีอันใหญ่หลวงของประชาชนลาวอีกด้วย
ในนามรัฐบาล และประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้ง และขอแบ่งเบาความทุกข์โศกมายังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และปวงชนชาวไทย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอให้ดวงวิญญานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จงไปสู่สุขติ"