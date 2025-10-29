ฝนยังกระหน่ำภาคกลางเวียดนาม เว้-ฮอยอันน้ำท่วมสูง มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 9 ราย

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามระบุว่าน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 9 ราย และสูญหายอีก 5 ราย ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ
รัฐบาลระบุในคำแถลงว่าผู้เสียชีวิต 6 ราย อยู่ในเมืองดานังที่เป็นที่ตั้งของชายหาดยอดนิมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเมืองโบราณฮอยอัน
หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของรัฐบาลระบุในรายงานแยกอีกฉบับว่าน้ำท่วมยังทำให้บ้านเรือนกว่า 103,000 หลังจมอยู่ใต้น้ำ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศอย่างเมืองเว้และเมืองฮอยอัน
เวียดนามมักเผชิญกับพายุรุนแรงและน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูพายุตั้งแต่เดือนมิ.ย. ถึงเดือนต.ค.
ฝนตกหนักยังคงซัดถล่มเมืองเว้ เมืองหลวงเก่าของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก และเมืองโบราณฮอยอัน หลังจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่สูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ที่สิ้นสุดในคืนวันจันทร์ โดยวัดได้เกิน 1,000 มิลลิเมตร
ภาพถ่ายที่เผยแพร่ตามสื่อของรัฐเผยให้เห็นเมืองฮอยอันส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วม บ้านเรือนหลายหลังจมน้ำถึงหลังคา ขณะที่ในเมืองเว้ ชุมชน 32 แห่งจากทั้งหมด 40 แห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง 1-2 เมตร ส่วนเมืองดานังที่อยู่ใกล้เคียง ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเมืองเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดแล้ว ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลระบุ
“น้ำยังคงท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำและในพื้นที่เขตเมืองเป็นบริเวณกว้าง และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ภูเขาของเมืองดานัง” คำแถลงของรัฐบาลระบุ
นอกจากนี้ หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติระบุว่า ยังมีดินถล่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้การจราจรถูกตัดขาดและระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่วนรถไฟยังไม่สามารถกลับมาให้บริการในเส้นทางระหว่างกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ได้ หลังจากหยุดให้บริการเมื่อวันอังคาร
หน่วยงานพยากรณ์อากาศของรัฐระบุว่าฝนจะยังตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคกลางของประเทศในอีก 2 วันข้างหน้า โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 400 มิลลิเมตร ตั้งแต่วันพุธไปจนถึงคืนวันพฤหัสฯ.