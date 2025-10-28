เมืองท่องเที่ยว ‘เว้-ฮอยอัน’ น้ำท่วมหนัก สี่จังหวัดภาคกลางเวียดนามอพยพคนกว่า 8,600 ชีวิต

เอเอฟพี - กระทรวงสิ่งแวดล้อมเวียดนามระบุว่าประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนหลังฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์มากกว่า 1 เมตร ใน 24 ชั่วโมง ทำให้หลายเมืองในภาคกลางจมอยู่ใต้น้ำ
คนเดินเท้าสวมเสื้อกันฝนลุยน้ำท่วมสูงถึงเข่าและบางคนถึงเอวในเมืองเว้ ขณะที่บางคนขับเรือยนต์ขนาดเล็กไปตามถนนที่ถูกน้ำท่วม
คำแถลงของกระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุว่าสถานีตรวจวัด 3 แห่งในเมืองเว้ บันทึกปริมาณน้ำฝนได้ตั้งแต่ 1 เมตร จนถึง 1.7 เมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์
สถิติปริมาณน้ำฝน 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ในเมืองเว้ เคยบันทึกได้ที่ 0.99 เมตร ในปี 2542
ฝนตกหนักได้ท่วมพื้นที่ชายฝั่งตอนกลางของเวียดนามตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และท่วมเมืองเว้ ที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
ประชาชนมากกว่า 8,600 คน ใน 4 จังหวัดทางตอนกลางของประเทศ ต้องอพยพไปยังโรงเรียนและอาคารสาธารณะต่างๆ ตั้งแต่วันเสาร์ เนื่องจากความเสี่ยงจากน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่ม ตามการระบุของกระทรวงสิ่งแวดล้อม
“นี่เป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา ระดับน้ำในบ้านของผมสูงกว่าปี 2542 ประมาณ 40 เซนติเมตร” เจิ่น แอ็ง ต่วน ชาวเมืองเว้ อายุ 56 ปี กล่าว
“ชั้นล่างของบ้านจมอยู่ใต้น้ำสูงราว 2 เมตร เราย้ายเฟอร์นิเจอร์จำเป็นขึ้นไปชั้นบนแล้ว เราอยู่ในความมืดมาทั้งวันเพราะไฟดับ” ต่วน กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีจากชั้น 3 ของบ้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเว้
ทางการเมืองเว้เตือนประชาชนว่าฝนและน้ำท่วมอาจยังคงอยู่ไปจนถึงวันศุกร์
ภาพที่สื่อของรัฐเผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นห้องหนึ่งในโรงพยาบาลหลักของเมืองถูกน้ำขุ่นสีโคลนท่วมขังและมีผู้ป่วย 2 คน นั่งอยู่บนเตียงคนไข้
สื่อของรัฐยังเผยแพร่ภาพนักท่องเที่ยวในเมืองโบราณฮอยอันกำลังนั่งเรือที่ล่องไปตามถนนแคบๆ ขณะที่นักข่าวของเอเอฟพีเห็นเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนหลายคนออกจากพื้นที่น้ำท่วมหนัก
เช้าตรู่วันอังคาร ฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มขนาดใหญ่ที่เป็นโคลนสีแดงยาวประมาณ 3 กิโลเมตรในจ.กว๋างหงาย ทำให้ประชาชนราว 1,700 คน ถูกตัดขาดและพืชผลได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุ
“ระดับความเสี่ยงของภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มอยู่ในระดับสูงสุด” มาย วัน เคียม ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ กล่าว
โรงเรียนบางแห่งในเมืองเว้และดานังปิดตั้งแต่วันเสาร์ ขณะที่ทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศต้องล่าช้าเนื่องจากน้ำท่วม
นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์กำลังทำให้เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงเช่นพายุและน้ำท่วมมีความรุนแรงและทำลายล้างมากขึ้น
พื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของเวียดนามและกรุงฮานอย เผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงในช่วงต้นเดือนต.ค. หลังจากเผชิญกับพายุไตฝุ่นบัวลอยและพายุไต้ฝุ่นแมตโม
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ส่วนใหญ่เป็นพายุ น้ำท่วม และดินถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย 187 คนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่ามีพื้นที่เพาะปลูกถูกทำลายกว่า 240,000 เฮกตาร์ บ้านเรือนพังทลายหรือได้รับความเสียหายอีกกว่า 38,000 หลัง ซึ่งสำนักงานฯ ประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจมีมูลค่ารวมมากกว่า 610 ล้านดอลลาร์.