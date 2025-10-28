จีนเปิดชายแดนรัฐคะฉิ่นแหล่งใหญ่ ‘แรร์เอิร์ธ’ 1 วันหลังอนุทินเซ็น MOU กับทรัมป์

MGR Online - จีนเปิดด่านชายแดนหลัก 4 แห่งที่ติดกับรัฐคะฉิ่น แหล่งใหญ่แร่ธาตุหายาก (Rare Earth) ที่ปิดมานานเป็นปี หลังอนุทินเพิ่งเซ็น MOU ร่วมพัฒนาแร่หายากกับประธานาธิบดีทรัมป์ได้วันเดียว<.b>
เพจข่าว Kachinwaves รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นมา ทางการมณฑลยูนนานของจีน ได้เปิดด่านชายแดนหลัก 4 จุด ที่เชื่อมกับรัฐคะฉิ่น ให้รถบรรทุกสินค้าและผู้คนสามารถเดินทางข้ามผ่านไป-มาได้อีกครั้ง หลังปิดไปนาน 1 ปีเต็ม
ด่านชายแดน 4 จุด ที่กลับมาเปิดใหม่ ได้แก่ ด่านหล่ายจ่า ตรงข้ามกับอำเภอหยิงเจียง หรือเมืองหล้า เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัว เต๋อหง เมืองหล่ายจ่า และเป็นฐานบัญชาการใหญ่ขององค์กรเอกราชคะฉิ่น(KIO) และกองทัพเอกราชคะฉิ่น(KIA) อยู่ทางทิศเหนือของเมืองบ้านบ่อ หรือบะโม จังหวัดบะโม
อีก 2 ด่าน ได้แก่ ด่านหล่วยแจ่ และด่านมายจ่าหย่าน ตรงข้ามกับอำเภอหลงชวน หรือเมืองวัน เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัว เต๋อหง ด่านหล่วยแจ่และมายจ่าหย่าน ขึ้นกับอำเภอเมืองหมอก หรือโมเม้าก์ จังหวัดบะโม อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองบะโม และทิศใต้ของด่านหล่ายจ่า
ด่านที่ 4 ได้แก่ ด่านกันไปก์ตี่ อำเภอเวียงหม้อ หรือวายหม่อ จังหวัดมิตจีน่า ฝั่งตรงข้ามเป็นอำเภอเถิงซง จังหวัดเป่าซาน ด่านกันไปก์ตี่อยู่ทางทิศตะวันออกของงเมืองมิตจีน่า และอยู่ทางทิศเหนือของด่านหล่ายจ่า(โปรดดูแผนที่ประกอบ)
ทางการมณฑลยูนนานได้สั่งปิดด่านชายแดนทั้ง 4 จุด มาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2567 หลังจากกองทัพคะฉิ่น จับมือกับกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา (PDF) บุกโจมตีและสามารถยึดเมืองปั่นหว่า ชายแดนรัฐคะฉิ่นที่ติดกับนครเถิงซงได้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ทำให้ทางการเถิงซงต้องสั่งปิดชายแดนที่ติดกับเมืองปั่นหว่า เพราะส่งกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของจีน เนื่องจากเมืองปั่นหว่าเป็นแหล่งผลิตแร่หายาก (Rare Earth) แหล่งใหญ่ ที่มีนักลงทุนจีนข้ามไปลงทุนทำเหมือง Rare Earth อยู่หลายแห่งในเมืองนี้
การปิดด่านชายแดนหลัก 4 จุด ห้ามทั้งคนและรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้า-ออก เพื่อกดดันให้กองทัพคะฉิ่นคืนเมืองปั่นหว่าแก่กองทัพพม่า และควบคุมการสู้รบกับกองทัพพม่าไม่ให้กระทบกับการทำเหมือง Rare Earth และการขนส่ง Rare Earth จากรัฐคะฉิ่นข้ามชายแดนเข้าไปในจีน เพราะด่านชายแดนทั้ง 4 จุด เป็นช่องทางหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างรัฐคะฉิ่นกับจีน ทำให้ชาวคะฉิ่นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดแคลนสินค้าจำเป็นมานานนับปี
ก่อนหน้าการปิดด่าน มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างจีนกับรัฐคะฉิ่น เฉพาะที่ด่านกันไปก์ตี่และหล่วยแจ่ เพียง 2 แห่ง สูงมากกว่าปีละ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การกลับมาเปิดด่านชายแดนหลักระหว่างจีนกับรัฐคะฉิ่นทั้ง 4 จุด เกิดขึ้นเพียง 1 วัน หลังจากประเทศไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพิ่งลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่มีความสำคัญในระดับโลกและการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งถือเป็น MOU ฉบับแรกของไทยที่เน้นการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก Rare Earth ร่วมกับสหรัฐอเมริกา