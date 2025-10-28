ปริมาณน้ำฝนถล่มเมืองเว้สร้างสถิติใหม่สูง 1.7 เมตรใน 24 ชั่วโมง

เอเอฟพี - กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเวียดนามรายงานว่า เมืองเว้ ที่อยู่ในภาคกลางของประเทศนั้น สามารถบันทึกปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 1 เมตรในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ที่ทำลายสถิติของประเทศที่เคยบันทึกไว้เมื่อกว่า 2 ทศวรรษก่อน
ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวันอาทิตย์ จนถึง 19.00 น. ของวันจันทร์ในเมืองเว้ สถานีตรวจวัด 3 แห่งสามารถบันทึกปริมาณน้ำฝนได้ 1.7 เมตร 1.1 เมตร และมากกว่า 1.0 เมตร กระทรวงสิ่งแวดล้อมระบุในคำแถลง
คำแถลงระบุว่า สถิติปริมาณน้ำฝนภายใน 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ อยู่ที่ 0.99 เมตร ที่บันทึกไว้ได้ที่เมืองเว้ในปี 2542
ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งตอนกลางของเวียดนามตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงเมืองเว้ ที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
ประชาชนกว่า 8,600 คน ใน 4 จังหวัดทางภาคกลางของประเทศ ต้องอพยพไปยังโรงเรียนและอาคารสาธารณะต่างๆ ตั้งแต่วันเสาร์เนื่องจากมีความเสี่ยงจากน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่ม ตามการระบุของกระทรวงสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์กำลังทำให้เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง เช่น พายุ และน้ำท่วม มีความรุนแรงและทำลายล้างมากยิ่งขึ้น.