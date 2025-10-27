เกาหลีใต้-กัมพูชาจับมือตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปราบแก๊งสแกมเมอร์

MGR ออนไลน์ - ขณะที่การปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์กำลังคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆ กัมพูชาและเกาหลีใต้มีแผนร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานร่วมในเดือนหน้า ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลี
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการกัมพูชาและเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกันปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์ และช่วยเหลือเหยื่อชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา ความพยายามที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของพลเมืองเกาหลีเมื่อเดือนส.ค.
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้พบหารือกับประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ในวันนี้ (27) ที่มาเลเซีย ซึ่งผู้นำทั้งสองได้หารือถึงประเด็นปัญหาและความร่วมมือทวิภาคีในวงกว้าง ที่ยกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในปี 2567
“เรายังได้หารือเกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี” ฮุน มาเนต กล่าว
“เราได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือที่ยาวนานหลายปีระหว่างทางการกัมพูชาและเกาหลีใต้ ที่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากมาย” ฮุน มาเนต ระบุ
เขายังกล่าวว่ากัมพูชาและเกาหลีใต้จะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือร่วมกันเพื่อป้องกัน ปราบปราม และต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“จะมีการจัดตั้งคณะทำงานทำงานเฉพาะกิจร่วมระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้ในเดือนพ.ย. เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา รวมถึงการหลอกลวงทางเทคโนโลยี” ฮุน มาเนต กล่าว
หลังจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของพลเมืองเกาหลีโดยฝีมือของกลุ่มอาชญากรออนไลน์ชาวจีน เกาหลีใต้ได้เพิ่มความพยายามในการปราบปรามและป้องกันอาชญากรรมประเภทนี้ในการร่วมมือกับทางการกัมพูชา และภายใต้การร่วมมือดังกล่าว ชาวเกาหลีมากกว่า 60 คน ถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในบ้านเกิด ขณะเดียวกันทางการก็ยังสามารถจับกุมชาวเกาหลีได้อีกเกือบ 60 คน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่าการเสียชีวิตของชายชาวเกาหลีวัย 22 ปี ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวในเกาหลี ที่ทำให้รัฐบาลเกาหลีต้องส่งเจ้าหน้าที่มาทำงานร่วมกับกัมพูชาในเรื่องนี้.